Оппозиция поможет отправить в КС проект регионалов о неприкосновенности

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил заместитель председателя Верховной Рады Николай Томенко.

«Оппозиция будет голосовать за законопроект парламентского большинства, поскольку мы считаем, что в суде должны сойтись два законопроекта», - сказал Н.Томенко.

Он напомнил, что парламент уже направил в КС законопроект от оппозиции относительно отмены не только неприкосновенности депутатов, но и президента и судей.

«Мы надеемся, что, в конце концов, мы убедим, что неприкосновенности не должно быть ни у Президента, ни у депутатов, ни у судей», - сказал Н.Томенко.