Оппозиция поможет отправить в КС проект регионалов о неприкосновенности
14:00, 02 июля 2012Политика
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Фракции оппозиции будут голосовать за направление в Конституционный Суд законопроекта об ограничении депутатской неприкосновенности, который предложен большинством и будет рассмотрен 5 июля.
Парламент уже направил в КС законопроект от оппозиции
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил заместитель председателя Верховной Рады Николай Томенко.
«Оппозиция будет голосовать за законопроект парламентского большинства, поскольку мы считаем, что в суде должны сойтись два законопроекта», - сказал Н.Томенко.
Он напомнил, что парламент уже направил в КС законопроект от оппозиции относительно отмены не только неприкосновенности депутатов, но и президента и судей.
«Мы надеемся, что, в конце концов, мы убедим, что неприкосновенности не должно быть ни у Президента, ни у депутатов, ни у судей», - сказал Н.Томенко.
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