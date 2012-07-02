Оппозиция настаивает на рассмотрении декриминализации статьи Тимошенко

Оппозиция в который раз настаивает на включении в повестку дня работы Верховной Рады законопроекта народного депутата Виктора Швеца (фракция «БЮТ-Батькивщина») относительно декриминализации статьи 365 Уголовного кодекса, по которой осуждена лидер партии «Батькивщина», экс-премьер-министр Юлия Тимошенко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер фракции «БЮТ-Батькивщина» Андрей Кожемякин заявил сегодня на заседании Согласительного совета парламента.

«Это последняя неделя, и есть возможность поставить законопроект нашего коллеги Швеца о декриминализации и гуманизации нашего законодательства. Речь идет о статьях 364 и 365 (Уголовного кодекса Украины - УНИАН), и показать всему сообществу, что действительно Верховная Рада сегодня является действующим органом, который решает эти вопросы, связанные с политическими репрессиями и политическими узниками в Украине», - сказал А.Кожемякин.

Кроме того, по его словам, оппозиция также настаивает на создании двух временных следственных комиссий парламента по изучению обстоятельств, связанных с предоставлением 6-7 января 2012 года медицинской помощи Ю.Тимошенко в Качановской исправительной колонии, а также по расследованию резонансных убийств в Донецкой области, в том числе народных депутатов Украины Евгения Щербаня и Евгения Кушнарева.

«Сегодня у большинства еще есть шанс выполнить обещание Президента Януковича, которое он дал мировому сообществу - привести украинское криминальное законодательство в соответствие с европейскими стандартами», - подчеркнул лидер фракции.

В свою очередь председатель ВР Владимир Литвин отметил, что эти предложения будут рассмотрены на заседании парламента 4 июля после рассмотрения законов о ратификации международных соглашений. Председатель ВР обратился к профильному комитету с просьбой предоставить экспертное заключение по законопроекту о гуманизации статей 364 и 365 Уголовного кодекса.

«Что касается ВСК, коллеги, я прошу поддержать рассмотрение этих вопросов после ратификации, но есть единственная просьба – обеспечить пропорциональное представительство в составе этих временных следственных комиссий», - сказал В.Литвин.

Справка УНИАН. Парламент в декабре 2011 году отклонил, а в феврале 2012 не принял законопроект депутата из фракции «БЮТ-Батькивщина» В.Швеца «О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины относительно приведения национального криминального законодательства в соответствие с Конвенцией ООН против коррупции».

Законопроектом предусматривается внесение изменений в статью 365 Уголовного кодекса Украины, которыми установлено, что превышение власти или служебных полномочий, то есть преднамеренное совершение служебным лицом действий, которые явно выходят за рамки предоставленных ему прав или полномочий, если оно совершено с целью получения неправомерной выгоды для самого себя или другого физического или юридического лица в значительном размере, карается исправительными работами сроком до двух лет или ограничением свободы сроком до пяти лет, или лишением свободы на срок от двух до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и со штрафом от двухсот пятидесяти до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Действующей редакцией Уголовного кодекса такое наказание установлено за превышение власти или служебных полномочий, то есть преднамеренное совершение служебным лицом действий, которые явно выходят за рамки предоставленных ему прав или полномочий, если они нанесли существенный ущерб охраняемым законом правам, интересам отдельных граждан, государственным или общественным интересам, интересам юридических лиц.

Предлагается также установить, что в статье 365 УКУ неправомерной выгодой считаются денежные средства или другое имущество, преимущества, льготы, услуги, невещественные активы, которые их без законных на то оснований обещают, предлагают, предоставляют или получают безвозмездно или по цене, ниже минимальной рыночной. Неправомерная выгода считается полученной в значительном размере, если ее сумма превышает сто не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.