Литвин говорит, что есть более важные вещи, чем министров слушать

В пятницу, 6 июля, в 12.00 планируется закрытие текущей сессии Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время Согласительного совета сказал председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин.

Он обратился к народным депутатам с предложением не проводить 6 июля Час вопросов к правительству.

В.Литвин напомнил, что в этот день парламент должен заслушать отчет ВСК по вопросам расследования обстоятельств, приведших к ситуации вокруг ЗАО «Индар».

«Я предлагал бы не приглашать правительство, а обсудить вопросы, которые имеют актуальный характер... И в 12 часов закрыть сессию», - сказал В.Литвин.