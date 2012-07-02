Литвин говорит, что есть более важные вещи, чем министров слушать
11:32, 02 июля 2012Политика
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Спикер предлагает не приглашать правительство в парламент.
В пятницу нардепы пошабашат..
В пятницу, 6 июля, в 12.00 планируется закрытие текущей сессии Верховной Рады.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время Согласительного совета сказал председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин.
Он обратился к народным депутатам с предложением не проводить 6 июля Час вопросов к правительству.
В.Литвин напомнил, что в этот день парламент должен заслушать отчет ВСК по вопросам расследования обстоятельств, приведших к ситуации вокруг ЗАО «Индар».
«Я предлагал бы не приглашать правительство, а обсудить вопросы, которые имеют актуальный характер... И в 12 часов закрыть сессию», - сказал В.Литвин.
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