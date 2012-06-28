Путин: Россия никому не позволит разговаривать с собой языком силы

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом В.Путин сказал сегодня на приёме в честь выпускников военных академий и университетов.

«Создание современной армии, укрепление безопасности страны – это один из наших безусловных приоритетов. Россия никогда не позволяла и никому не позволит разговаривать с собой языком силы», - заявил В.Путин.

По его словам, задача всей военной организации государства – гарантированно обеспечить мир, интересы и суверенитет России, оперативно и адекватно ответить на любые угрозы, откуда бы они ни исходили.

При этом он подчеркнул, что выстраивая оборонную политику, Россия будет ориентироваться на самые современные тенденции в военном строительстве, на их основе продолжит модернизировать вооружённые силы.