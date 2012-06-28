Американские эксперты говорят, что АП создает иллюзию хороших отношений с США

Об этом в своей статье на Kyiv Post пишут бывший посол США в Украине Стивен Пайфер и старший научный сотрудник программы по энергетике и национальной безопасности Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эдвард Чоу, сообщает Тиждень.

«Для президента Украины Виктора Януковича нынешний уровень изоляции от западных лидеров является неудобным. Понятно, что администрация президента хочет создать иллюзию, что он не изолирован и имеет тесные отношения с Вашингтоном и президентом США Бараком Обамой ... Это показывает впечатляющий пример коллективного принятия желаемого за действительное на Банковой », - цитирует издание мнение экспертов.

Авторы статьи из своих бесед с официальными лицами США составили совершенно иную картину украинско-американских отношений.

«Во-первых, Вашингтон крайне недоволен отступлением от демократии, который состоялся при Януковиче, в частности выборочным преследованием лидеров оппозиции, таких как бывший премьер-министр Юлия Тимошенко. По этому поводу не существует никакой разницы между Вашингтоном и Европейским Союзом, и тендер Chevron этого не изменит.

Во-вторых, в нынешних условиях Вашингтон не имеет большого интереса контактировать с Януковичем. Надежды на то, что Янукович может иметь сильные и позитивные отношения с Обамой, не решив проблемы демократии и верховенства закона, просто иллюзорны. Соединенные Штаты не имеют команды, выступающей на Евро-2012, но даже если бы и имели, то Обама бы не поехал в Украину, чтобы посмотреть ее игру», - говорится в статье Чоу и Пайфера.