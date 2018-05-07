Буква Закона: одним – одна, другим – другая

Репортеры, которым пришлось во вторник, 26 июня, с утра пораньше массово занимать места в трех судебных залах столицы, еще накануне окрестили этот день «судным» - не так уж часто Высший специализированный суд берется за кассации сразу по двум приговорам, вынесенным двум бывшим руководителям государства – экс-президенту и экс-премьеру. Плюс в этот же день дорогой сердцу многих журналистов и политиков Печерский райсуд Киева продолжил доказывать вину самого яркого из всех бывших министров внутренних дел, в процессе над которым очередная партия свидетелей вновь засвидетельствовала: экс-министр законов не нарушал.

Кучма, Тимошенко, Луценко – в масштабах двадцатилетней истории независимой Украины личности по-своему эпохальные и очень разные. А вот звезды так стали – и в одно утро они оказались перед лицом, духом и буквой Закона, который ловко умеет поворачиваться к разным людям совершенно разными сторонами.

Гуманный суд

Суд Кучмы. Наконец, вздохнет с облегчением экс-президент вместе со всеми теми, кто «приближали этот праздник, как могли»: теперь публичные попытки связать его имя с убийством журналиста Георгия Гонгадзе – официально вне закона. Потому что коллегия судей Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел оставила без изменений постановление Печерского суда и последовавшего за ним постановление Апелляционного суда Киева о незаконности возбуждения Генпрокуратурой в отношении него уголовного дела.

Надо отметить, в этом деле прокуратура долго не сдавалась. Первый раз – когда подала апелляцию на решение суда Печерского, второй – кассацию на решение суда апелляционного. В удовлетворении которой Высший спецсуд и отказал.

В общем, все очень старались, процедура выдержана полностью: Кучма чист – доказано украинскими судами. Дело прошло быстро и гладко, всем желающим обращаться в Европейский суд по правам человека – Бог в помощь.

Суд-реванш

Суд Тимошенко. Что дальше делать с лидером оппозиции и бывшим премьер-министром, которую под аккомпанемент международных возмущений и осудили, и в колонию сослали, и до больницы, где она теперь лежит, довели – загадка даже для дюжих умов. Но, видимо, кто-то решил, - лучше пусть сидит: пока не будет пройдена вся судебная процедура в Украине, у власти будет аргумент для суда Европейского: мол, у нас кассацию еще не рассмотрели.

Кстати, у присутствовавших на рассмотрении «газовой» кассации Тимошенко сложилось впечатление, что, прячась за «технические причины», организаторы судебного действа изначально намеревались провести его в закрытом режиме. Во всяком случае, прессе довелось немало побегать, понервничать и поработать локтями в попытке хоть в каком-то своем числе прорваться в зал заседания. На что, кстати, не без интереса смотрели специально прибывшие на процесс наблюдатели от Европейского парламента бывшие президенты Европарламента Патрик Кокс и Польши Александр Квасневский. Видно как раз из-за их присутствия, все-таки решив явить демократичность, устроители процесса предоставили другой, больший по размерам зал, как раз в котором, как выяснилось, в 2004 году под грохот Оранжевой революции принималось решение о проведении третьего тура президентских выборов. Некоторые из присутствующих даже расценили эту «замену» как попытку «реванша власти» - Ющенко, мол, тогда победил, а Тимошенко сейчас проиграет.

И, не мудрствуя лукаво, Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел отложил рассмотрение кассационной жалобы защиты экс-премьера. До 12 июля. Зачем? Суду необходимы результаты судмедэкспертизы относительно состояния здоровья Тимошенко (данную экспертизу днем ранее, 25 мая, уже постановил провести другой, харьковский, суд, однако совсем по другому, не «газовому» делу Тимошенко). Зачем экспертиза? Задекларировать беспокойство о праве Тимошенко присутствовать в суде. Зачем, если она сама направила уже два заявления, чтобы рассмотрение кассационной жалобы проходило в ее отсутствие, и просила не беспокоиться об этом ее праве присутствовать на заседании Высшего спецсуда? А прокуратуре надо.

Неожиданной на фоне всего этого действа была лишь оглушительная труба, пронесенная в судебный зал одним из сторонников Тимошенко, который после объявления решения вдруг заиграл: «Вставай, страна огромная»…

«Подлый» суд

Суд Луценко. Уже получивший по одному делу 4 года тюрьмы и пребывающий в активной фазе расследования второго, бывший министр внутренних дел, а до того – непримиримый борец с «кучмовским режимом» и полевой командир Оранжевой революции, был задержан еще в декабре 2010 года подразделением СБУ "Альфа" у своего дома в Киеве, когда выгуливал собачку.

На тот момент новой, пост-помаранчевой властью, Юрию Луценко были выдвинуты обвинения в завладении государственным имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением и превышении служебных полномочий, что привело к тяжким последствиям. В частности, Генеральная прокуратура обвиняла экс-министра в нецелевом использовании бюджетных средств на празднование Дня милиции в Национальном дворце "Украина" в 2008-2009 годах. Кроме того, Луценко обвинялся в незаконном оформлении на работу в МВД личного водителя и в нарушениях, связанных с предоставлением ему квартиры и начислением пенсии. Еще Луценко обвинили в том, что в 2009 году он в должности главы МВД продлил оперативные мероприятия по расследованию дела об отравлении экс-президента Виктора Ющенко.

Причем, на апелляционный суд не произвело впечатление ни то, что бывшие работники и ветераны МВД собрали и перечислили на счет Госказначейства 644 тыс. 216 грн. 52 коп. (вменяемые экс-министру как материальный ущерб от празднования Дня милиции), ни перечисленная на счет Пенсионного фонда сумма, которая якобы была нанесена как убыток действиями Луценко и его водителя.

Эпизод дела против Луценко, связанный с расследованием дела об отравлении Ющенко, Печерским судом был выделен в отдельное дело, которое и рассматривается по сей день. Как это происходит? На данном этапе суд методично заслушивает свидетелей. Запертый в клетку Луценко свое отношение к процессу проявляет как может, например, репликами в адрес прокуроров, судьи. Вот и на последнем заседании, услышав содержание выносимого судьей постановления, обозвал ее «подлой» и «шестеркой», а еще заявил на ее действия протест. Судья эти реплики проигнорировала. Как игнорирует, по заявлениям того же Луценко и его адвокатов, нормы КПК, из чего они делают вывод: приговор явно будет обвинительный.

Что дальше? Еще одна апелляция? Кассация? И теперь угадайте: по какому сценарию из двух – Кучмы или Тимошенко – уже обозначенных Высшим специализированным судом, встретит свой «судный» день Луценко?

Каждому – свой суд

Наблюдая за судебными процессами в Украине, международная общественность не устает делать политические заявления по поводу избирательного применения закона в нашей стране. Принимают ли их на свой счет сегодняшние руководители? Не «примеряют» ли на себя ситуации, в каких оказались их предшественники?

Ни в малейшей мере не желая усомниться в априори кристальной чистоте и потому наверняка в дальнейшей правовой неуязвимости нынешних представителей высшей власти, глядя вокруг себя, некоторые вопросы, связанные с политической принадлежностью попадающих под суд деятелей, причем гораздо меньшего калибра, все же очевидны.

Вот, например, из последних сообщений СМИ: «Экс-начальник управления культуры и туризма Киевской облгосадминистрации, а также депутат облсовета от "Партии регионов" Игорь Осипенко не собирается отбывать назначенный ему судом срок». В программе «Знак оклику!» рассказывается о вынесенном Белоцерковским судом этому чиновнику (по обвинению во взятке 240 тысяч долларов) 9-летнем приговоре, о том, что данный приговор оставлен в силе Апелляционным судом Киевской области, а также о том, что сам чиновник от провластной партии продолжает исполнять свои служебные обязанности и заявляет: до решения его дела в Верховном Суде ни в какую тюрьму идти не собирается. В отличие от тех же Тимошенко, Луценко, Иващенко, а ранее – Макаренко, Диденко, Шепитько и еще многих прочих, для которых у Закона нашлась другая буква.

…Страсбург. 27 июня.

Из информационной записки содокладчиков Парламентской Ассамблеи Совета Европы по Украине Майлис Репс и Мариетта Пурбе-Линден по итогам визитов в Украину 26-30 марта и 14-18 мая, утвержденной на заседании Мониторингового комитета ПАСЕ:

“Учитывая нарушение юридического процесса до сих пор, мы продолжаем иметь серьезные сомнения в необходимости заключения бывших членов правительства. Пока их вина не будет доказана без сомнений в честном судебном процессе, их продолжительное заключение является неприемлемым”.

Содокладчики отметили, что поднимали этот вопрос во время встречи с Президентом Украины Виктором Януковичем в мае, а также вопрос сомнений в том, не является ли обвинение бывших правительственных чиновников попыткой криминализации обычных политических решений.

“Поэтому мы призвали Президента использовать доступные для него юридические механизмы для освобождения этих лиц и решения вопроса в соответствии с европейскими стандартами”, - отметили Репс и Пурбе-Линден.

Они также обратили внимание на то, что во время встречи Янукович “казался открытым к нашим комментариям”, а также выразил готовность решить вопрос, однако лишь до завершения всех юридических процессов против бывших членов украинского правительства.

“Президент Янукович пообещал нам, что он примет необходимые политические решения для разрешения данной ситуации в соответствии с европейскими стандартами, если она не будет удовлетворительно решена судом”, - сказано в записке.

“Он пригласил нас обсудить шаги, которые необходимо предпринять, если его политическое вмешательство станет необходимым после решения кассационного суда”, - констатировали содокладчики.

Очевидно, на чьем поле сегодня мяч. И не только футбольный.