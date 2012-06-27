Миллер говорит, что ни скидки, ни снижения объемов закупки не будет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня по результатам заседания Межправительственного комитета по экономическому сотрудничеству украинско-российской межгосударственной комиссии заявил глава правления ОАО «Газпром» Алексей Миллер.

«Контракт, который у нас подписан с Украиной, предусматривает поставку 52 млрд куб. м газа в год и никаких договоренностей о снижении этого объема нет», - подчеркнул А.Миллер.

Отвечая на вопрос о возможности снижения цены газа для Украины, он отметил, что «есть контракт, по которому мы работаем, есть формула цены, по которой Украина платит за украинский газ. Сегодня вопрос пересмотра цены вообще не обсуждался», - сказал А.Миллер.

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Как сообщал УНИАН, сегодня министр угольной промышленности и энергетики Украины Юрий Бойко заявил журналистам, что Украина и Россия согласовали заявку по закупке российского природного газа на 2013 год.

В то же время, говоря об объемах закупки российского газа на 2013 год, Ю.Бойко отметил: «Я вот думаю, что мы будем закупать еще меньше (27 млрд куб. м газа, как об этом заявлялось ранее – УНИАН)», - сказал Ю.Бойко.

Напомним, что правительство Украины неоднократно заявляло о намерении сократить закупки государственным холдингом «Нафтогаз Украины» газа в РФ в текущем году до не более 27 млрд куб. м с около 40 млрд куб. м в 2011 году.

Украина в январе-мае 2012 года сократила импорт газа из Российской Федерации до 12,815 млрд куб. м, что на 48,8% меньше показателя первых пяти месяцев 2011 года.

В мае импорт российского газа упал к аналогичному месяцу 2011 года на 37,9% - до 2,168 млрд куб. м. В апреле 2012 года объем импорта составил 2,099 млрд куб. м.

Также Украина уже длительное время добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - наоборот, заниженной.