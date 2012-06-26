Суд начал рассмотрение кассации на приговор Тимошенко в «газовом деле»

Как передает корреспондент УНИАН, начало заседания, которое должно было начаться еще в 10 часов, было сорвано по техническим причинам в связи с отсутствием трансляции в тот зал, где находились журналисты.

После продолжительного выяснения всех обстоятельств впоследствии заседание началось именно в том зале, где с самого утра находились только представители СМИ. Теперь все находятся в одном помещении.

На судебном заседании присутствуют почти все представители фракции «БЮТ-Батькивщина» и некоторые члены фракции НУ-НС, вошедшие в состав Объединенной оппозиции.

Заседание по делу Ю.Тимошенко проходит именно в том зале, где в 2004 году было принято решение о проведении третьего тура президентских выборов, на которых победил Виктор Ющенко.

Как сообщал УНИАН, Печерский районный суд Киева 11 октября 2011 года приговорил Ю.Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Апелляционный суд оставил приговор в силе, после чего была подана кассация.

Ю.Тимошенко просит рассмотреть кассационную жалобу безотлагательно и в ее отсутствие. Защита Ю.Тимошенко надеется, что Высший специализированный суд отменит приговор и экс-премьер выйдет на свободу.