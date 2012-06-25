Газпром хочет знать, сколько газа закачала Украина в свои хранилища

Как сообщили УНИАН в управлении информации ОАО «Газпром», встреча Бакулина и Миллера состоялась в продолжение переговоров, прошедших в рамках Петербургского экономического форума с министром энергетики и угольной промышленности Украины Юрием Бойко.

«На встрече обсуждались вопросы, связанные с обеспечением прозрачности для «Газпрома» процесса закачки газа в украинские ПХГ, учитывая достигнутые ранее договоренности и предоставленный на эти цели аванс со стороны российской компании», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в июне этого года «Газпром» предоставил НАК «Нафтогаз Украины» аванс в размере 2 млрд долл. за транзит российского газа. Аванс позволил «Нафтогазу Украины» пополнить оборотные средства для закупки природного газа и последующей его закачки в украинские ПХГ. По мнению «Газпрома», своевременное заполнение газом ПХГ Украины позволит компании выполнить свои обязательства по бесперебойному транзиту российского газа в Европу предстоящей зимой.

21 июня в рамках Петербургского экономического форума Ю.Бойко провел встречу с А.Миллером и обсудил вопросы сотрудничества в газовой сфере. Ю.Бойко еще раз проинформировал российскую сторону об уменьшении закупки Украиной российского газа в 2013 году, о чем подано соответствующее заявление.