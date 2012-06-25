В зал суда, рассматривающего дело Тимошенко, вошли фотографы и операторы

В зал судебных заседаний апелляционного суда Харьковской области, где Киевской районный суд Харькова рассматривает дело экс-премьера Юлии Тимошенко, без разрешения председательствующего судьи вошли фотокорреспонденты и операторы телеканалов.

Как передает корреспондент УНИАН, защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Украины Андрей Кожемякин во время перерыва в судебном заседании через кордон работников спецподразделения «Грифон», которые осуществляют охрану зала судебных заседаний, провел операторов и фотографов СМИ в зал.

Сейчас фотокорреспонденты и операторы проводят съемку из установленной в зале стеклянной комнаты для подсудимых, а также снимают присутствующих на заседании представителей Европейского парламента Александра Квасневского и Пэта Кокса.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля судья Киевского райсуда Харькова Константин Садовский принял решение запретить фото-, видеосъемку и трансляцию судебного процесса против Ю.Тимошенко относительно деятельности ЕЭСУ.

По его мнению, запрещение видеосъемки и трансляции судебного заседания не нарушает принципа открытости судебного заседания. «Отказ в проведении фото-, видеосъемки, трансляции никоим образом не нарушает принцип гласности и открытости судебного рассмотрения, поскольку это уголовное дело рассматривается в открытом судебном заседании», - подчеркнул К.Садовский.

Он отметил, что запрещение фото-, видеофиксации и трансляции судебных заседаний будет действовать в ходе всего процесса.