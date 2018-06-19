Зять Тимошенко не сошелся во взглядах с тещей?

В Интерфаксе состоялась пресс-конференция Евгении Карр и Шона Карра, посвященная выходу нового клипа об украинских шахтерах.

Я как-то читала о том, как впервые Джеки Кеннеди провела для прессы экскурсию по Белому Дому. Трансляцию этой экскурсии ждала вся Америка, а биографы первой леди потом написали, что она вела ее сухо, голосом большой девочки. Женя Тимошенко-Карр, рассказывая о проектах мужа, казалось, делала это вынужденно и говорила тоном и голосом усталого великовельможного тинейджера. Знающего, что сейчас начнутся глупые вопросы. Вопросы и правда начались, но перед тем, как об этом рассказать, хочу отвесить комплимент Шону Карру. У него получился отличный клип про шахтеров, высокий, возможно,первый образец социального искусства в Украине. Уже после пресс-конференции в офисе я просматривала прихваченный диск и поразилась и эмоциональному напряжению, и эстетической завершенности, продуманности в нем каждой детали. В этом черно-белом клипе (съемки проходят в каком-то светлом без излишеств выставочном центре) они попытались понять, что видит шахтер, которому не судьба вернуться из туннеля, сквозь лица жены и ребенка, а несколькими мгновениями позже – с крупно показанной фотографии исчезает его изображение. Или вот шахтер умывается, склоняясь над ладонями с водой, а потом крупным планом только - ладони, в которых не вода, а уголь.

А потом к Шону присоединяется хор шахтеров (Женя сказала, что они подключили самых настоящих аутентичных шахтеров, оказывается, на шахте есть свой хор). Вобщем, всем журналистам, которые когда-либо спускались в шахту, это понравилось. Не знаю, кого благодарить за полученное впечатление – зятя или тещу, но в любом случае - молодцы. А теперь о вопросах.

- Шон, клип замечательный, но такая музыка в Украине не продается. На что вы содержите свою восхитительную супругу? – поинтересовались мы.

Женя Карр переводила мужу вопрос, вторую часть вопроса она перевела так: каким образом ты меня поддерживаешь?

- Да, вопрос, мужской такой вопрос, - польстила мне Женя Карр.

Услышав его, глаза Шона округлились, но Женя стала отвечать, кажется, не дождавшись его ответа.

- У Шона бизнес в Англии. Вы можете обратиться в налоговые органы Великобритании, и вам дадут полный отчет о его доходах.

Чуть позже саму Женю спросили о том, какой бизнес у нее.

- Я занимаюсь привлечением инвестиций, - неохотно сказала она, автоматически укрепив общее неверие в том, что она способна что-то привлечь. - Девелоперскими проектами.

- Во сколько обошелся клип? – напрямую спросили ее.

- Цены киевские, но нам помогали люди, связанные с музыкой больше, чем с политикой. Кто мешал сделать такой продукт Партии Регионов, которой эти проблемы должны были быть близки? – ответила Женя.

Любопытный момент: на пресс-конференции выступил Майк, член группы Шона Карра. Он сказал, что им удалось понять настроение украинских шахтеров, потому что они с Шоном оба из восточного региона Англии, они помнят, как Маргарет Тетчер закрывала шахты Шеффилда, а шахтеры Донбасса помогали братьям из Шеффилда. Интересно, что буквально несколько дней назад Юлия Тимошенко встречалась с этой Маргарет Тетчер, которая закрывала шахты. А сегодня ее зять воспевает судьбу шахтеров, оказывается, "вдохновленный" судьбой английских горняков.

- Скажите, а вы не хотите снять такой клип про украинское село? – язвительно спросил кто-то из журналистов.

Шон ответил, что не собирается. Но потом кто-то из членов группы продолжил, что они могут снять только то, что их заденет. И если их заденет, если будет толчок, то они готовы работать над любой сферой и страницей общественной жизни.

Евгения Карр убеждала, что клип не связан с выборами, что замысел родился еще в 2006 году. Но никто не поверил, что он не приурочен к выборам.

Скоро клип появится на всех украинских телеканалах. И, разумеется, он хоть немного, но сможет обаять поколение четырнадцати-пятнадцатилетних подростков, которые к моменту президентских выборов уже получат паспорт и смогут проголосовать. За одну обаятельную женщину, которая заглядывает на дискотеки в латаных джинсах, а зять которой продуцирует интересную музыку.

Маша Мищенко