Гриценко призывает журналистов разоблачать предвыборных «гречкосеев»

Как сообщили УНИАН в пресс-службе А.Гриценко, об этом он сказал в эфире программы «Вечер с Николаем Княжицким» на телеканале ТВі.

По словам А.Гриценко, еще до начала выборов они уже идут с нарушениями.

«Журналисты зафиксировали факты подкупа избирателей, отдельные общественные организации показали, что продукты, которые раздаются людям, идут из госрезерва. Другие зафиксировали, как в конкретные округа направляются миллионы гривен за счет бюджета для лоббизма определенного кандидата», - сообщил А.Гриценко.

«Если этот человек окажется в партии «Гражданская позиция», мы его не будем рекомендовать кандидатом в депутаты», - подчеркнул он.

Также А.Гриценко отметил, что «Тимошенко и Луценко не просто политики. Они – лидеры двух списков, которые в парламент 2007 года привели большинство – 228 депутатов. То есть, политическим силам, которые возглавили эти два человека, сейчас находящиеся за решеткой, народ Украины доверил большинство в парламенте. И когда такие две фигуры из оппозиции сейчас в тюрьме и лишены права принимать участие в выборах, то априори избирательный процесс уже не полноценный и недемократический».