Адвокат говорит, что Иващенко, вместо больницы, обеспечили новой кроватью

Об этом УНИАН сообщил адвокат В.Иващенко Борис Нечипоренко.

По его словам, на днях В.Иващенко обследовала группа как независимых врачей, так и врачей Минздрава, после чего последние порекомендовали руководству следственного изолятора обеспечить бывшего военного высокопоставленного чиновника ортопедической кроватью в камере.

«Вчера я встречался со своим подзащитным и он сообщил мне, что ему вчера в камеру принесли эту кровать», - сказал Б.Нечипоренко, отметив, что в четверг жена В.Иващенко передала мужу назначены лекарства, в том числе витамины, однако по состоянию на пятницу он их еще не получил.

Наверное, сегодня ему их должны передать, предположил адвокат.

Он также отметил, что по рекомендации врачей его подзащитному назначены капельницы, которые ему будут делать в медчасти СИЗО.

«То есть, В.Иващенко будут водить на процедуры, а затем возвращать в камеру вместо того, чтобы нормально поместить его на лечение», - отметил адвокат.

Б.Нечипоренко добавил, что В.Иващенко находится в камере вдвоем - с еще одним арестованным.

Как сообщал УНИАН, 12 апреля 2012 года Печерский райсуд Киева осудил В.Иващенко к 5 годам лишения свободы.