КИУ жалуются на попытки подкупа избирателей в Днепропетровской области

Днепропетровское областное отделение Комитета избирателей Украины получает жалобы о попытках подкупа избирателей в Днепропетровской области.

Об этом УНИАН сообщили в региональном отделении КИУ.

„КИУ констатирует появление информации о попытках подкупа избирателей со стороны разных политических сил и о давлении, которое осуществляется на активистов политических партий со стороны неизвестных лиц. Больше всего жалоб поступает от сторонников Партии регионов, Блока Юлии Тимошенко и Блока Литвина”, - отмечается в официальном заявлении отделение КИУ.

Комитет избирателей напоминает участникам предвыборной кампании в Днепропетровской области, что любое давление на избирателей является неприемлемым и подпадает под действие Уголовного кодекса Украины.