Кличко надеется, что Гриценко будет принципиальным относительно списка оппозиции

10:40, 22 июня 2012
Политика
2133 0

Виталия Кличко удивляет, что Анатолий Гриценко комментирует избирательный список партии УДАР, "которого еще не существует".  

Віталій Кличко

Виталий Кличко не получал от председателя партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко никакой конкретной информации о сотрудничестве с властью представителей партии «УДАР» или конкретных фактов о «неправильных» кандидатах. Об этом он заявил во время визита в Черкасскую область.

Как сообщает пресс-служба партии, комментируя по просьбе журналистов решение Анатолия Гриценко о присоединении к объединенной оппозиции, Кличко отметил, что с уважением относится к объединительным движениям коллег по оппозиционному лагерю и ждет от них взаимного уважительного отношения к позиции "УДАР" по отдельному походу на выборы. 

 «Я с уважением отношусь к Гриценко, он позиционирует себя как принципиальный политик. Однако меня удивляет, когда он комментирует список нашей партии, которого еще даже не существует - ведь его будет утверждать партийный съезд. При этом Анатолий Степанович не предоставил ни одной фамилии или факта в подтверждение своих слов относительно якобы возможного присутствия в нашей политической силе «тушек» или «неправильных» кандидатов », - сказал Кличко.

Политик также выразил надежду, что Гриценко проявит свою принципиальность и относительно будущего списка объединенной оппозиции, чтобы не допустить там присутствия людей, которые сотрудничали с властями и голосовали за Харьковские соглашения, отставку Тимошенко с поста премьера или Яценюка с должности спикера, за пенсионную реформу и другие принципиальные вопросы.

 «Наша партия еще в апреле подписала соглашение с движением «Честно» по критериям к будущим кандидатам, мы обращались к нашим коллегам по оппозиции о необходимости открыть списки и публично объявить критерии к будущим кандидатам, чтобы избиратели знали, как оппозиция определяет достойных. Я рад, что сегодня наши партнеры воспринимают такую ​​позицию и заявили о готовности открыть списки и определить критерии. Это поможет всем нам в демократическом кругу сформировать более качественные списки».

Он рассказал, что в партии «УДАР» очень серьезно относятся к мнению избирателей относительно оценки действий партийцев. «Если я получаю конкретные факты относительно недостойных действий однопартийцев, то сразу же принимаются серьезные решения, вплоть до исключения людей из партии. В частности, в Черкассах депутат горсовета, который пошел против партийной программы и решений партии во время голосований, был исключен из партии», - отметил Кличко, добавив, что осознает ту ответственность, которая ложится сегодня в первую очередь на оппозиционные партии за списки своих кандидатов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter