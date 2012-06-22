Кличко надеется, что Гриценко будет принципиальным относительно списка оппозиции

Виталий Кличко не получал от председателя партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко никакой конкретной информации о сотрудничестве с властью представителей партии «УДАР» или конкретных фактов о «неправильных» кандидатах. Об этом он заявил во время визита в Черкасскую область.

Как сообщает пресс-служба партии, комментируя по просьбе журналистов решение Анатолия Гриценко о присоединении к объединенной оппозиции, Кличко отметил, что с уважением относится к объединительным движениям коллег по оппозиционному лагерю и ждет от них взаимного уважительного отношения к позиции "УДАР" по отдельному походу на выборы.

«Я с уважением отношусь к Гриценко, он позиционирует себя как принципиальный политик. Однако меня удивляет, когда он комментирует список нашей партии, которого еще даже не существует - ведь его будет утверждать партийный съезд. При этом Анатолий Степанович не предоставил ни одной фамилии или факта в подтверждение своих слов относительно якобы возможного присутствия в нашей политической силе «тушек» или «неправильных» кандидатов », - сказал Кличко.

Политик также выразил надежду, что Гриценко проявит свою принципиальность и относительно будущего списка объединенной оппозиции, чтобы не допустить там присутствия людей, которые сотрудничали с властями и голосовали за Харьковские соглашения, отставку Тимошенко с поста премьера или Яценюка с должности спикера, за пенсионную реформу и другие принципиальные вопросы.

«Наша партия еще в апреле подписала соглашение с движением «Честно» по критериям к будущим кандидатам, мы обращались к нашим коллегам по оппозиции о необходимости открыть списки и публично объявить критерии к будущим кандидатам, чтобы избиратели знали, как оппозиция определяет достойных. Я рад, что сегодня наши партнеры воспринимают такую ​​позицию и заявили о готовности открыть списки и определить критерии. Это поможет всем нам в демократическом кругу сформировать более качественные списки».

Он рассказал, что в партии «УДАР» очень серьезно относятся к мнению избирателей относительно оценки действий партийцев. «Если я получаю конкретные факты относительно недостойных действий однопартийцев, то сразу же принимаются серьезные решения, вплоть до исключения людей из партии. В частности, в Черкассах депутат горсовета, который пошел против партийной программы и решений партии во время голосований, был исключен из партии», - отметил Кличко, добавив, что осознает ту ответственность, которая ложится сегодня в первую очередь на оппозиционные партии за списки своих кандидатов.