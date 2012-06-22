СМИ: Регионал говорит, что вчерашние «земельные» законы нарушают Kонституцию

Первый из них позволяет определить границы административно-территориальных единиц без генеральных планов населенных пунктов, пишет КоммерсантЪ-Украина. Райсоветы смогут утверждать границы сел и поселков без утверждения облсоветов.

Второй законопроект завершает процесс разграничения земель государственной и коммунальной собственности. Им внедряется автоматическое размежевание. Землями коммунальной собственности станут все участки в пределах сел, поселков и городов, кроме тех, на которых размещены госсобственность и органы государственной власти.

Однако в ходе рассмотрения поправок была принята норма, которая резко меняет всю земельную систему в Украине.

По просьбе Чечетова была проголосована поправка Ивана Сидельника и Виталия Борта, отклоненную профильным комитетом. За нее проголосовали 219 депутатов, и только на переголосование ПР нашла уже 241 человек. Само переголосование спикер объяснил «просьбой Кабмина» и возможностью «не нарваться на вето президента».

Этой поправкой, поселковые и городские советы, районные и областные госадминистрации, а также АР Крым будут лишены права распоряжаться землей сельскохозяйственного назначения, находящейся на их территории. Эти полномочия получит Госагентство земельных ресурсов, поскольку "центральный орган исполнительной власти по вопросам земельных ресурсов и его территориальные органы будут передавать земельные участки сельхозназначения государственной собственности в собственность или использование для всех нужд, кроме случаев части 8 статьи", говорится в поправке. Согласно ч. 8, Кабмин распоряжается госземлями, в том числе передает их в уставный капитал Земельного банка.

Принятие этой поправки позволило создать Земельный банк, хотя в законодательстве до сих пор нет механизма работы такого учреждения.

Источник из фракции Партии регионов назвал эту норму абсурдной — госземли могут быть переданы акционерной компании, что нарушит Конституцию. "В Верховной раде командуют силы, которые работают под эгидой Кабмина. Будет создан монополист, который будет раздавать госземли якобы от имени государства",— возмущен депутат.