Кандидатов в нардепы померяют «чеснометром»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил координатор этого движения, президент Фонда “Суспильнисть” Тарас Петрив на пресс-конференции в Хмельницком.

“Наши аналитики в течение нескольких месяцев исследовали 450 действующих народных депутатов по шести критериям, которые мы сформулировали немножко юмористически: “тушка”, правонарушитель, коррупционер, лгун, “кнопкодав”, прогульщик. Это поможет избирателю на предстоящих парламентских выборах отсеять нечестных избранников”, - считает он.

Эксперт убежден, что сегодня в обществе, как никогда, есть спрос на честных политиков. По его мнению, новый состав парламента должен стать эффективной платформой общественных перемен или быть недолговечным.

“Украинские избиратели должны стать пристальными наблюдателями, как это было в игре между сборными Украины и Англии по футболу: своевременно сигнализировать о нарушении правил игры субъектов избирательного процесса”, - сказал Т.Петрив.

Он также отметил, что движение “Честно” будет влиять на объединенную оппозицию до тех пор, пока не будут приняты базовые критерии оценивания кандидатов в народные депутаты.

“Мы будем работать с ними (оппозицией - УНИАН) вплотную. Я не могу себе представить ситуации, при которой оппозиция не могла бы не принять хотя бы один из критериев движения “Честно”: к примеру, соответствие задекларированных доходов и имущества образу жизни или непричастность к коррупционным действиям”, - отметил он.

Т.Петрив заверил, что движение “Честно” не поддерживает ни одну из политических сил и не имеет особого отношения к провластной партии или оппозиции.

Справка УНИАН. Гражданское движение “Честно” основано группой заинтересованных активистов совместно с представителями партнерства “Новый Гражданин”. Движение создано 29 октября 2011 года во время акции “Фильтруем парламент за 24 часа” - ровно за год до очередных парламентских выборов в Украине.