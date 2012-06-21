Нардепы передумали браться за мораль

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 233 из 421 народного депутата зарегистрированного в сессионном зале.

Первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам свободы слова и информации Елена Бондаренко отметила, что комитет считает, что этот законопроект является ошибочным. По ее словам, законопроект создает предпосылки для давления на СМИ, введения цензуры, ограничивает конституционное право граждан на свободу слова и информации, а также вводит новые возможности для коррупции, увеличивает расходы государственного бюджета.

Как сообщал УНИАН, этот законопроект в первом чтении был принят 18 октября 2011 года.

Ряд политических партий и общественных организаций выступили категорически против законопроекта „О внесении изменений в Закон Украины „О защите общественной морали”.