Попов говорит, что ему не нужны «потемкинские деревни»

Как сообщает пресс-служба, о проблемах и прогрессе в медицинской реформе Александр Попов узнавал непосредственно у врачей.

Глава столичной госадминистрации совершил сегодня инспекционный объезд медицинских заведений Дарницкого и Днепровского районов. Именно эти районы определены пилотными в проведении реформы здравоохранения в Киеве. По результатам объезда глава госадминистрации выразил недовольство относительно несоответствия отчетов чиновников реальному положению дел, а также отсутствием достойных условий труда столичных медиков первичного звена. Глава КГГА считает, что мотивация врачей должна стать принципиальным базисом реформы отрасли.

«Главные задачи тех изменений, которые сейчас происходят в медицинской отрасли - повышение качества столичной медицины и поиск модели стимулирования врачей. Кадровый дифицит действительно есть в городе и, прежде всего, в первичном звене. Но врачи прийдут в медучреждения, если здесь их ждет хорошая зарплата, комфортные условия, надежная социальная защита и интересные перспективы. Все это составляет престижность профессии. Те же условия, в которых сейчас работают наши врачи и медсестры, - это издевательство над статусом медиков и уважаемой медицинской специальности. Так, на первом этапе реформы мы должны создать достойные условия труда семейным врачам и врачам общей практики. Без этого положительный результат останется только на бумаге », - отметил Александр Попов.

Глава КГГА добавил, что не потерпит показательных отчетов, которые скрывают проблемы. Следовательно, еще одним принципиальным составляющей медицинской реформы должен стать эффективный менеджмент.

«Нам не нужны« потемкинские деревни ». Я понимаю, что это очень сложная реформа. Легко она не проходила ни в одной стране мира. Однако, проблемы нужно решать, а не замалчивать », - отметил Александр Попов.

Напомним, сегодня проходит заседание Комитета по экономическим реформам, посвященное проведению медицинской реформы в Киеве.