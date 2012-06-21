Налог на роскошь рассмотрят уже в июле

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил председатель Комитета ВР по вопросам налоговой и таможенной политики Виталий Хомутынник.

Он напомнил, что по данному вопросу было внесено три законопроекта, один из которых - авторства Кабинета министров.

В.Хомутынник отметил, что была создана рабочая группа по проработке соответствующих проектов документов. «На протяжении двух недель до следующей пленарной недели мы должны проработать все законопроекты и выйти с консолидированной позицией», - сказал он.

В то же время депутат отметил, что вызывают сомнения расчеты, согласно которым поступления от налога на роскошь составляют 500 млн грн, равно как и вызывают сомнения некоторые позиции, которые должны облагаться соответствующим налогом. В.Хомутынник добавил, что только поступление от налогообложения жилья должно составлять 500 млн грн., и поэтому общие поступления должны значительно превышать эту сумму.

Председатель комитета также отметил, что соответствующий проект закона должен быть принят в первом чтении до конца этой сессии. «Я думаю, что мы должны принять в первом чтении до конца этой сессии этот законопроект, а в целом он должен быть принят на следующей сессии», - сказал В.Хомутынник.

При этом он отметил, что налог на роскошь должен вступить в действие не ранее 1 января 2013 года.