Азаров провел опрос в больнице

12:12, 21 июня 2012
Политика
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Премьер  Николай Азаров заявляет, что одна из целей его сегодняшней поездки в Днепропетровск - узнать мнение жителей, особенно медиков, о реализации медицинской реформы.  

Микола Азаров під час ознайомлення з роботою лабораторії з контролю за якістю лікарських препаратів

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в Днепропетровске во время открытия перинатального центра.

«Нас это очень беспокоит. Я обращаюсь к медикам - вас устраивает нынешнее состояние медицины?», - спросил Н.Азаров медработников, которые собрались перед перинатальным центром.

Премьер-министр предложил медикам поднять руки. Посмотрев на реакцию, Н.Азаров заявил: «Никого не устраивает?».

«Реформу проводить нужно, чтобы стало лучше людям. Важно, как делать медицинскую реформу», - подчеркнул он.

 

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