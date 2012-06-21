Сегодня Бойко снова будет торговаться с Миллером

Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

«Сегодня в рамках форума пройдет встреча Ю.Бойко с А.Миллером», - сказал собеседник агентства.

Как сообщал УНИАН, 19 июня генеральный директор ООО «Газпром экспорт» Александр Медведев заявил, что переговоры по пересмотру цен на газ с Украиной не ведутся.

«У нас переговоры по пересмотру цен (на газ) с Украиной сейчас не ведутся. У нас есть консультации по контракту, но никаких официальных переговоров по пересмотру цен мы не ведем», - сказал А.Медведев.

Предыдущая встреча Ю.Бойко и А.Миллера состоялась в Москве 21 мая.

Напомним, Украина долгое время добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит, наоборот, заниженной.