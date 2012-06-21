Наливайченко ушел из «Нашей Украины» в Объединенную оппозицию

Он подал в отставку после того, как не смог убедить однопартийцев отказаться от идеи конкурировать на парламентских выборах со списком кандидатов от объединенной оппозиции, пишет Коммерсантъ-Украина.

Господин Наливайченко подтвердил свое намерение войти в состав объединения. "Когда я выходил из "Нашей Украины", я сразу сказал, куда пошел. Я и так в этой команде, и хотел бы продолжать работать там",— сказал господин Наливайченко. Впрочем, по его словам, пока неизвестно, каким образом будет формализовано его сотрудничество с объединением оппозиционных партий.