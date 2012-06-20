Власенко: Кузьмин предупреждал Тимошенко, что на нее повесят убийство Щербаня

Об этом в интервью газете "КоммерсантЪ-Украина" заявил защитник экс-премьера, народный депутат Сергей Власенко.

По его словам, после интервью этой же газеты с Р.Кузьминым от 18 июня он встречался с Ю.Тимошенко, и она рассказала, что осенью 2009 года, в разгар президентской кампании, к ней дважды приходил Р.Кузьмин. Встречи проходили в здании правительства, в премьерском спецкомплексе на первом этаже, «в присутствии людей, имена которых называть не будем», отметил С.Власенко.

«В тот момент был уже очевиден альянс на выборах между Януковичем и Ющенко, и Янукович, со слов Кузьмина, убеждал Ющенко начать всякие козни против Тимошенко. И вот Кузьмин пришел и сказал: "Знаете, меня заставляют поднимать на поверхность всякие дела и дело Щербаня в том числе, но я прекрасно понимаю, что это абсурд. Что этому нет и не может быть никаких доказательств. Это просто тупая заказуха. И я просто не могу это делать. Поэтому хочу вас предупредить. Я готов делать все, чтобы это предотвратить». Вот такой разговор состоялся у Тимошенко и Кузьмина» - рассказал С. Власенко.

Он добавил, что в ответ Ю.Тимошенко поблагодарила его за информацию и сказала: «Я прекрасно понимаю, и вы сами сказали, что там ничего нет и быть не может, поэтому на этот счет у меня нет опасений».

«У меня нет оснований не верить Юлии Владимировне. Факт встреч подтверждают и другие люди. Я понимаю, что это правда. И, зная Рената Равелиевича Кузьмина, я понимаю - это правда. Я прекрасно понимаю, что ему сегодня на свою позицию полуторагодичной давности глубоко наплевать. И если он раньше называл это дело абсурдным, невозможным и так далее, то сегодня, получив команду и работая в этой системе, он понимает, что для него фальсифицировать это дело - единственная возможность сохранить себя в системе» - подчеркнул С.Власенко.

Как сообщал УНИАН, Р.Кузьмин заявил в опубликованном 18 июня интервью "КоммерсантЪ-Украина", что Генпрокуратура имеет достаточно свидетельств для предъявления Ю.Тимошенко обвинения в причастности к убийству Е.Щербаня в 1996 году, однако этому мешает продолжительная болезнь экс-премьера.

Также Р.Кузьмин заявил, что банда Евгения Кушнира работала на Ю.Тимошенко и Павла Лазаренко. «Банда Кушнира была на службе у П.Лазаренко. Эта банда выполняла его поручения и заказы в интересах Ю.Тимошенко. Этот факт подтвержден следствием, и у нас нет никаких сомнений, что банда Кушнира работала на Лазаренко и Тимошенко. Следствием установлено, что эта банда принимала участие в 25 убийствах и покушениях на убийство» - утверждает Р.Кузьмин.