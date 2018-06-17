Итальянский депутат: «Для нас нахождение Украины за пределами ЕС кажется странным»

Главы государств по итогам своей встречи заявили, что нашли общую точку зрения по вопросу евроинтеграции Украины. «Мы имеем практически общее виденье будущего Европы. А это означает предоставление значительного веса вопросу перспектив приближения Украины к европейским организациям, к возможности ратификации соглашения об ассоциации Украины с ЕС», - сказал Наполитано, добавляя, что Италия разделяет позицию Польши в вопросе приближения Украины к ЕС.



Столь неожиданную и однозначную формулировку позиции Италии (одного из экономических и политических лидеров Евросоюза) в отношении Украины можно считать настоящим внешнеполитическим подарком руководству Украины (на фоне обеспокоенности ЕС и США судьбой Юлии Тимошенко и Юрия Луценко и недавних призывов европолитиков бойкотировать Евро-2012 в Украине).



Как раз на минувшей неделе влиятельный итальянский аналитический центр FareFuturo провел круглый стол на тему «Украина на перекрестке: между Европейским Союзом и Москвой». Участниками дискуссии стали представители итальянского истеблишмента и министр иностранных дел Украины Константин Грищенко. Обсуждались вопросы европейской интеграции и двусторонних отношений между нашими странами, речь шла и о пресловутом «российском факторе».

Один из участников круглого стола, депутат итальянского парламента от Лиги Севера, председатель группы «Италия – Украина», в которую входит 75 итальянских парламентариев, Вальтер Тони поделился с УНИАН своим видением итальянско-украинских отношений.

- Каким Вы видите будущее отношений Украины и Италии в свете стремления нашей страны стать членом ЕС?

-- Мы создали группу парламентской дружбы «Италия – Украина», поскольку верим в будущее наших отношений, в успех европейской интеграции Украины. Ваша страна имеет серьезные европейские традиции. Если мы будем говорить о культурном аспекте, то Украине есть чем поделиться с другими государствами Европы.



- Не смотрят ли итальянские политики на Украину через призму российских интересов в Европе?



- Мы смотрим на Украину итальянскими глазами. Я хотел бы, чтобы Украина вышла из орбиты российского влияния, чтобы европейские страны стали полноценными партнерами вашего государства. Мы стремимся к развитию равноправных отношений между нашими странами на взаимовыгодной основе.



- В Италии, как известно, работает немало украинцев. Готовы ли группа парламентской дружбы «Италия – Украины» защищать их интересы?



- Цель нашей группы – вхождение Украины на правах полноправного члена в состав ЕС, отмена визового режима между нашими странами, исчезновение препятствий на пути европейской интеграции Украины. Мы очень этого хотим. Лично я по мере возможности помогаю украинцам, работающим на территории Италии, в получении разрешения на проживания и решении других насущных проблем.



- Сегодня в Украине и Польше проходит Евро-2012. Как Вы относитесь к идее бойкота матчей чемпионата на украинских стадионах?



- Мы рады тому, что европейский футбольный чемпионат проходит в Украине. И я, и мои коллеги по группе с удовольствием посетим матчи на украинских стадионах. Предлагаемый некоторыми европейскими политиками бойкот Евро-2012 – это абсурд, поскольку спорт не должен смешиваться с политикой.



- Италия имеет значительный опыт в построении демократии. Что из этого опыта стоит перенять Украине?



- Когда в итальянском парламенте обсуждалось дело Тимошенко, я выступал и говорил, что предъявляя претензии Украине относительно избирательного правосудия, мы должны посмотреть и на собственную страну, поскольку и в Италии левые протестовали против побед Сильвио Берлускони, пытаясь привлечь к этому судебную ветвь власти. Не думаю, что только Украина должна учиться у Италии – нам тоже есть чему поучиться у вашей страны. И обмен опытом является основой общения парламентариев Украины и Италии.



- Если я правильно понимаю, то вы верите в европейское будущее Украины?



- Думаю, что через 10 лет вступления Украины в Европейский Союз, она сможет войти в тройку его лидеров. У вас есть сырье, технологии, земля – все необходимые для развития ресурсы. Нам нахождение Украины за пределами ЕС кажется странным.

Евгений Магда