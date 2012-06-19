Украинский посол жалуется, что не может сказать «алаверды» Москве

В Украине нет проблемы с русским языком, чего не скажешь о положении украинского языка в России.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в России Владимир Ельченко сегодня в ходе заседания Интеграционного клуба при председателе Совета Федерации РФ на тему: «Гуманитарные основы интеграционных процессов на постсоветском пространстве».

«Мне, как представителю страны, в которой языковой вопрос часто становился предметом различных спекуляций, есть что сказать на эту тему. В нашем государстве в сфере общения русскому языку принадлежит значительное место, и, хотел бы особо подчеркнуть – в Украине никогда не было проблем с русским языком или его использованием», - заявил В.Ельченко.

Он отметил, что в любом уголке Украины всегда была возможность изучать и совершенствовать русский язык, читать русскоязычные книги и периодические издания, смотреть телевидение. Такую возможность имеют не только те граждане, которые считают русский своим родным языком, но и те, которые решили изучать его как иностранный, как государственный язык страны, являющейся соседом и стратегическим партнером Украины, сказал посол.

В то же время он подчеркнул, что была проблема со статусом языка, которая с принятием закона «О принципах государственной языковой политики» должна быть разрешена.

«Мы надеемся, что благодаря этому в Украине раз и навсегда станут невозможными спекуляции на языковую тему», - сказал посол.

«К сожалению, мы не можем сейчас сказать «алаверды» по отношению к ситуации с украинским языком в России. В вашей огромной и многокультурной стране до сих пор нет ни единой школы, где бы стационарно преподавался украинский язык, не существует ни одного издания на украинском языке, не выпускается ни одной телепередачи», - подчеркнул В.Ельченко.

По его словам, здесь имеют значения оба аспекта изучения языка или, точнее, отсутствие возможностей для этого: и как с целью удовлетворения образовательно-культурных потребностей украинцев, проживающих в Российской Федерации, а украинцы, как известно, являются третьей по численности национальностью в стране; и в качестве иностранного языка.

«Мне не приходилось слышать, что для того, чтобы дети изучали польский или японский язык как иностранный, их родителям или же соответствующему посольству нужно было собрать энное количество заявлений. Но именно такое условие было поставлено перед украинской стороной», - сообщил он.

Посол уверен, что при любой форме интеграции сохранение национальной идентичности и уважение к культурным потребностям стран-членов становятся особенно актуальными. «Фактически, без соблюдения этих принципов в гуманитарной сфере полноценное и качественное интеграционное взаимодействие невозможно. Поэтому, уверен, что, говоря о роли русского языка в интеграционных процессах на постсоветском пространстве, следует также помнить о необходимости решения целого комплекса сопутствующих проблем», - сказал он.