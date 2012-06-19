Лидер фракции НУ-НС: Ющенко работал и работает на действующую власть

Об этом он сказал в комментарии УНИАН.

Отвечая на вопрос, правда ли то, что были предложения об исключении В.Ющенко из партии «Наша Украина» в обмен на то, чтобы «Наша Украина» была в Объединенной оппозиции, Н.Мартыненко сказал: «Об этом действительно происходили в КСД разговоры не один раз». Он подчеркнул, что такие дискуссии «были еще месяц – два месяца назад».

Н.Мартыненко отметил, что «мы выразили свою позицию относительно того, что Ющенко работал и работает на действующую власть, а мы в оппозиции к власти».

«КСД является площадкой для согласования действий оппозиции во время выборов и защиты результатов выборов для всех оппозиционных сил. А Ющенко мы не считаем таким, который относится к оппозиции», - подчеркнул Н.Мартыненко.

Как сообщал УНИАН, 15 июня Комитет сопротивления диктатуре на своем заседании исключил из своего состава партию В.Ющенко “Наша Украина”.

Соответствующее решение было принято в связи с систематическим нарушением “Нашей Украиной” предыдущих решений КСД и сотрудничеством с режимом Виктора Януковича, сообщили тогда в партии “Батькивщина”.