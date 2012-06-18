В НУ-НС требуют всенародно обсудить языковую «инициативу» Колесниченко

Соответствующий проект постановления депутат зарегистрировал сегодня в Верховной Раде, сообщается на сайте парламента.

Вместе с тем текст документа пока не доступен.

Как сообщал УНИАН, 5 июня ВР приняла в первом чтении законопроект «Об основах государственной языковой политики».

В объяснительной записке, в частности, отмечается, что в случае принятия законопроекта русский язык станет региональным в 13 административно-территориальных единицах Украины (из 27).

За это решение проголосовали 234 из 248 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. За проголосовали 187 народных депутатов от Партии регионов, два члена фракции НУ-НС, 25 депутатов от КПУ, два депутата от Народной партии, шесть членов группы «Реформы ради будущего» и 12 внефракционных депутатов.

11 июня депутаты от оппозиции подали в Высший административный суд Украины иск в отношении парламента, в котором просят суд признать недействительными результаты голосования за «языковой» законопроект и запретить профильному комитету ВР готовить его к рассмотрению во втором чтении.