В НУ-НС требуют всенародно обсудить языковую «инициативу» Колесниченко
Нардеп от НУ-НС Владимир Мойсик предлагает вынести на всенародное обсуждение законопроект «Об основах государственной языковой политики», инициированный Сергеем Киваловым и Вадимом Колесниченко.
Соответствующий проект постановления депутат зарегистрировал сегодня в Верховной Раде, сообщается на сайте парламента.
Вместе с тем текст документа пока не доступен.
Как сообщал УНИАН, 5 июня ВР приняла в первом чтении законопроект «Об основах государственной языковой политики».
В объяснительной записке, в частности, отмечается, что в случае принятия законопроекта русский язык станет региональным в 13 административно-территориальных единицах Украины (из 27).
За это решение проголосовали 234 из 248 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. За проголосовали 187 народных депутатов от Партии регионов, два члена фракции НУ-НС, 25 депутатов от КПУ, два депутата от Народной партии, шесть членов группы «Реформы ради будущего» и 12 внефракционных депутатов.
11 июня депутаты от оппозиции подали в Высший административный суд Украины иск в отношении парламента, в котором просят суд признать недействительными результаты голосования за «языковой» законопроект и запретить профильному комитету ВР готовить его к рассмотрению во втором чтении.