Реклама в перерыве евроматчей обходится Королевской почти в 40 тысяч
17:18, 18 июня 2012Политика
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Показ предвыборных роликов во время прямой трансляции матчей Евро-2012 с 21:00 стоит 513 гривен за секунду.
Яценюк и ПР составляют конкуренцию «Мечте» Королевской
Об этом пишет Украинская правда, журналисты которой обратились в отдел рекламы Первого Национального. В промежутке между 19:00 и 21:00 цены несколько ниже - 376 гривен за секунду.
Один из лидеров трансляции - предвыборный ролик Натальи Королевской "У меня есть мечта". Его продолжительность - 31 секунда, то есть он обходится рекламодателям за один показ почти 13 тысяч гривен. Во время перерыва между 1 и 2 таймами футбольных трансляций этот ролик появляется минимум трижды. Всего - 39 тысяч гривен за 15 минут.
Кроме Королевской в эфире также появляются ролики ПР и объединенной опозиции.
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