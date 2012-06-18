Реклама в перерыве евроматчей обходится Королевской почти в 40 тысяч

Об этом пишет Украинская правда, журналисты которой обратились в отдел рекламы Первого Национального. В промежутке между 19:00 и 21:00 цены несколько ниже - 376 гривен за секунду.

Один из лидеров трансляции - предвыборный ролик Натальи Королевской "У меня есть мечта". Его продолжительность - 31 секунда, то есть он обходится рекламодателям за один показ почти 13 тысяч гривен. Во время перерыва между 1 и 2 таймами футбольных трансляций этот ролик появляется минимум трижды. Всего - 39 тысяч гривен за 15 минут.

Кроме Королевской в эфире также появляются ролики ПР и объединенной опозиции.