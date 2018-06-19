Как украинцы молдаванам кусок Родины отдали, а взамен получили фигу

СОРВАТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ДОГОВОРЕННОСТИ СПОСОБНА ОБЩЕСТВЕННОСТЬ МОЛДОВЫ…

В 1997 году близ пограничного города Рени состоялась встреча Премьер-министра Украины Валерия Пустовойтенко и Премьер-министра Молдовы Иона Чубука. Здесь, стоя на высоком берегу Дуная, обозревая местность, высокие чиновники вели переговоры о передаче Республике Молдова части украинского берега Дуная.

Жители Измаила и Рени возмутились. Тем более что Молдова не скрывала своих намерений построить на берегу реки нефтетерминал. Однако население украинских портовых городов успокоили: в обмен на 400 метров берега Молдова отдаст Украине участок автотрассы длиной 7,7 километра под Паланкой, которая соединяет южное крыло Одесщины с областным центром.

Но не тут-то было! Жители Паланки наотрез отказались отдавать свои земли. Был создан общественный комитет «Паланка», который устраивал акции протеста, требуя от своего Президента наложить вето на решение парламента о ратификации договора о новой границе с Украиной.

В феврале 2002 года министр транспорта Молдовы Анатолий Купцов вручил министру транспорта Украины Валерию Пуствойтенко Акт о передаче в собственность Украины автомобильной дороги Одесса - Рени в районе населенного пункта Паланка. Однако там и по сегодняшний день стоят таможенные и пограничные посты.

Молдавская сторона не выполнила взятых обязательств. Украина не просто отдала свою землю - открыла доступ соседям к морю, взамен не получив ничего. Кроме экономических и экологических проблем.

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Итак, наши добрые соседи, не теряя времени, с помощью иностранных инвестиций возвели на подаренном участке берега Дуная нефтетерминал. При нынешней проектной мощности он способен принимать около 2 миллионов тонн нефтепродуктов в год. Однако Молдова не намерена на этом останавливаться: в Джурджулештах ведется сооружение грузового и пассажирского терминалов, которые должны быть введены в эксплуатацию в 2008 году.

Разумеется, этот проект в южном регионе Молдовы не может обойтись без развитой инфраструктуры, и 24 мая т.г. началось строительство железной дороги Кагул – Джурджулешты. Ее протяженность – около 50 км, стоимость проекта – 68 миллионов долларов. Новую ж/д ветку планируется сдать в эксплуатацию до конца 2008 года.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Молдовы Василий Урсу в интервью журналу «Порты Украины» (№5, 2007 г.) так озвучил намерения своей страны в деле развития путей сообщения: «Железная дорога Кагул – Джурджулешты свяжет наш порт со всей системой железных дорог Молдовы. Это даст возможность доставлять грузы из порта во все точки Молдовы и наоборот… Нашими планами предусмотрено также строительство автомагистрали от самой северной точки Молдовы на границе с Украиной до порта в Джурджулештах… Мы в прошлом году начали реконструкцию дорог, инвестировали на эти цели порядка 5 миллионов евро. В этом году наши инвестиции возрастут в 15 раз. Мы заключили контракты с Европейским инвестиционным банком, Европейским банком реконструкции и развития и Всемирным банком. Каждый из них предоставит нам кредиты по 30 миллионов евро…»

Для развития транспортной инфраструктуры у Молдовы есть и желание, и воля, и

инвестиции. Браво!

«ПОСЛЕ УСИЛИЙ МОЛДОВЫ УКРАИНСКИЕ ПОРТЫ СДОХНУТ ОКОНЧАТЕЛЬНО…»

А что же Украинское Придунавье? Как наши государственные мужи формируют экономику этого стратегически важного региона?

Да, задекларированы намерения о строительстве автобана Одесса – Рени. 1 августа сего года Кабинет министров объявил о необходимости построить железнодорожную ветку Измаил – Рени и поручил соответствующим ведомствам до 2009 года разработать предложения… Строительства автобана не избежать – это уже объективная необходимость, а что касается железной дороги, которую предстоит прокладывать по геодезически сложной местности… Никто даже не сомневается, что после парламентских выборов очередной министр транспорта спрячет это решение под сукно - за последние пять лет так было уже три раза!

Сценарий дальнейших событий «моделирует» начальник отдела маркетинга и договорной работы управления Ренийского морского порта Юрий Пищало:

-Как видим, сегодня Молдова расширяет экономический профиль своего порта в Джурджулештах. Если раньше ему отводилась роль лишь перевалочной базы для импорта нефтепродуктов, то сегодня происходит его развитие как полноценного многофункционального порта, способного перерабатывать основную номенклатуру грузов, традиционных на Дунае. Отсюда следует, что в обозримом будущем Джурджулешты составят довольно серьезную конкуренцию украинским дунайским портам, и, прежде всего, Ренийскому. Строительство Молдовой железной дороги Кагул – Джурджулешты в этом контексте – последовательный и оправданный со всех точек зрения шаг, направленный на опережение аналогичных амбиций Украины, выраженных в «полуживом» (к сожалению) проекте железнодорожной ветки Измаил – Рени. Открытие новой молдавской магистрали настолько усилит транспортные позиции наших соседей на Нижнем Дунае, что это может изменить существующие ныне алгоритмы логистики и транспортные схемы. В частности, значительная доля транзитных грузопотоков переориентируется в пользу Молдовы. То есть – в ущерб Украине. А первым ощутит на себе этот удар порт Рени. В первую очередь наш порт потеряет экспортные молдавские грузы, которые он сегодня перерабатывает - зерно в годовом объеме 300 тысяч тонн и продукцию Рыбницкого металлургического комбината в объеме до 30 тысяч тонн. Львиную долю грузов может потерять и Ренийский железнодорожный узел – до 5 миллионов тонн железорудного сырья (его основными поставщиками являются украинские горнообогатительные комбинаты), которое идет на металлургический комбинат в Галаце (Румыния). Одним словом, после открытия железнодорожного сообщения с Джурджулештами любой состав сможет напрямую, минуя лишние транзитные участки, проехать Молдову от ее северных границ до южных – от Буковины до Дуная. Понятно, чем это обернется? Ничем иным, как падением транзитного потенциала украинского Придунавья.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ МОЛДАВСКАЯ НЕФТЬ В УКРАИНСКИЕ ВОДЫ…

Но реальная угроза экономике Украинского Придунавья – это еще не все. Над краем навис Дамоклов меч экологических проблем.

Юрий Ехануров в свою бытность премьер-министром Украины поручил провести экспертную оценку возможного воздействия Джурджулештского нефтепорта на окружающую среду Придунавья. Чтобы Украину не упрекали в предвзятости, осуществление такой экспертизы заказали компании Lamor Corporation Ab (Финляндия). И вот - экспертное заключение от 3 мая 2006 года. Процитируем: «На излучине реки Дунай при скорости течения 4,2 м/сек вдоль 600 м территории порта Джурджулешты и близости фарватера, организовать эффективные мероприятия по локализации и ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов с использованием боновых заграждений ПРАКТИЧЕСКИ НЕВОЗМОЖНО (выделено ред.), использование сорбционных бонов не реально. В течение нескольких минут нефтепродукты, пролившиеся в порту Джурджулешты, могут оказаться на участке реки вдоль берега Украины, а с учетом изгиба украинского берега могут быть выброшены на мелководье этого берега» (то есть как раз там, где расположен город Рени – прим. авт.).

Приведем несколько цитат из справки Минтранса Украины: «Причальные сооружения терминала находятся на узком отрезке судоходного фарватера, между островом и левым берегом реки. Участок берега, где сооружается Джурджулештский порт, размывается, а остров наращивается в сторону фарватера. Выполнение берегоукрепительных работ приведет к еще более опасному сужению фарватера и ускорению течения, что, в свою очередь, повлечет за собой дальнейшее осложнение условий навигации в этом районе… Это будет способствовать возникновению аварийных ситуаций».

Тем временем из Дуная пьет воду Измаил. Водозабор производится в Килии – для снабжения питьевой водой Килийского и Татарбунарского районов. Кроме этого, дунайская вода питает целый комплекс больших пресноводных украинских озер – Кагул, Кугурлуй, Ялпуг, Катлабух, Китай, по берегам которых расположено 27 сел. Население использует воду для орошения полей и огородов, в поймах выпасается скот. В самих водоемах предприятия ведут промышленный лов рыбы. В дельте Дуная расположен уникальный биосферный заповедник…

В Болградском, Ренийском, Измаильском и Килийском районах все чаще и громче звучат голоса общественности, которая намерена защищать будущее своих городов и сел. Жители Украины напоминают о 73-й статье Конституции, согласно которой все территориальные вопросы решаются исключительно через Всеукраинский референдум, и считают договоренность 1997 года на уровне Премьер-министров – неправомочной. Никто не давал чиновникам права разбазаривать государственные земли.

* * *

Вместо послесловия. 8 августа текущего года Молдова провела первые испытания перевалки нефтепродуктов в Джурджулештском порту. Заполненный водой танкер (вода имитировала груз) пришвартовался к причальной линии и осуществил перекачку содержимого в береговые емкости.

Премьер-министр Молдовы Василий Тарлев назвал это событие «одним из самых главных для Молдовы за последнее время, так как тестирование подтвердило, что молдавский порт готов к принятию дизельного топлива и бензина».

Господин Тарлев, очевидно, не подозревал, что украинские пограничники наблюдали за происходящими испытаниями. И в бинокли было хорошо видно, что в процессе «репетиции» произошла нештатная ситуация: шланг, соединявший танкер с причальными сооружениями, сорвался, и «учебный» груз стал вытекать.

8 августа это была вода - завтра это будет нефть.

«ЕБРР ДАЕТ КРЕДИТЫ НЕ НАМ, ПОТОМУ ЧТО ЖЕНА ОДНОГО ИЗ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ЕБРР – РУМЫНКА»

УНИАН обратился за комментарием к непосредственному участнику переговорного процесса, экс-премьер-министру Валерию Пустовойтенко:

Валерий Павлович, в каком году, при каком премьере, была отдал землю Украины в районе Придунавья и были ли альтернативные решения?

Это было не при мне. Мы не подписали договор в 1997. Но мы летали с премьер-министром в этот край. Мы смотрели дорогу, смотрели депо, дорогу в 99 километров, которая проходит по территории. Молдавский премьер пообещал отдать нам кусок дороги в обмен на часть дунайского берега. Молдаване тогда хотели построить порт. А мы предлагали им использовать уже существующий украинский порт в Рени, чтобы они стали соучредителями, мы также предлагали отдать им часть порта в долгосрочную аренду. Но они категорически отказались и решили строить порт на своей территории. Это у них успешно получается.

Почему ЕБРР, МВФ выбрали объектом инвестиции Молдову, а не Украину с ее готовыми портами, более развитой инфраструктурой?

Разумеется, лучше было бы работать в Рени. Долгосрочная аренда порта тоже хорошо. Но ведь Молдова борется за независимость, там есть «российский фактор», энергозависимость, Приднестровье, поддерживаемое Россией. У первого заместителя председателя ЕБРР - жена румынка, она добилась очень сильных инвестиций для Румынии, я даже помню нам давали кредиты для Укрречфлота, чтобы строить корабли. А корабли обязывали строить в Румынии, вроде бы тендер выиграли. Румыния же всегда поддерживала независимость Молдовы, и понимала необходимость ее энергетической свободы от России. Румыния даже прибегла к помощи МВФ, ЕБРР, чтобы они поддерживали Молдову в их намерении иметь свой порт и нефтерминал. И тогда им дали очень приличный кредит.

И продолжают давать. Говорят, ЕБРР имеет долю то ли в терминале, то ли в строительстве порта в Молдове? Вполне возможно. После меня сменилось семь премьеров, и никто не занялся серьезно вопросом выполнения договоренностей Молдовы. Ведь идет драчка за власть. Кто думает о хозяйстве страны?

Денонсировать договор с Молдовой невозможно, а вот обязать ее выполнить свои обязательства можно. У нас есть масса рычагов. Мы поставляем туда уголь и электроэнергию. Стратегических товаров и чувствительных для экономики Молодовы товаров, которые идут через нас – полно. Прикройте на два дня границу и все пропадет. Была бы политическая воля, а мы все играемся. Кто нам что хорошего подарил: завод, фабрику?.. Фигу. Мы ничего не имеем, мы только отдаем. То Казахстану, то России, то теперь вот Молдове…

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УНИАН сделал официальный запрос в Министерство иностранных дел с просьбой прокомментировать ситуацию и рассказать, что сделано внешнеполитическим ведомством и ее руководством для того, чтобы обязать Молдову свои обязательства. Ответ МИДа, подписанный спикером ведомства Андреем Дещицей, мы публикуем с сокращениями.

"По результатам украино-молдавских переговоров по вопросам границы, а также работы Совместной украино-молдавской комиссии по делимитации границы в период 1995-1999 годов, произошло уточнение и установлении линии прохождения межгосударственной границы между Украиной и Республикой Молдова на основе взаимных уступок и компромиссов на ее проблемных местах, где позиции сторон отличались. В частности, это касается и линии делимитации границы в районе молдавских населенных пунктов Джуржулешты и Паланка.

Свои обязательства Украина выполнила полностью.

Обязательства же молдавской стороны относительно передачи в собственность Украине участка автомобильной дороги Одесса – Рени (7,8км) и земельного участка, по которой она проходит, в полном объеме не выполнены, несмотря на подписанный 18.08.1999 г. дополнительный протокол по договору ... Таким образом, вопрос остается нерешенным.

Передача земли под участком дороги Одесса-Рени в районе н.п. Паланка остается одним из ключевых проблемных вопросов украино-молдавских отношений и постоянно поднимается на переговорах на высшем уровне.

Полностью ответ украинского МИДа читайте здесь

Антонина Бондарева, Лана Самохвалова