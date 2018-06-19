Ну и who is Mr. Ющенко после этого?

Очередной предвыборный скандал грянул в ночь с пятницы на субботу. Центризбирком принял решение, которым обязал Виктора Ющенко воздержаться от вмешательства в избирательный процесс. А также признал его действия в Ивано-Франковске во время участия в «Народном вече» - агитационной акции блока Наша Украина – Народная Самооборона такими, что не соответствуют требованиям закона. А также нарушают избирательные права граждан и несовместимы со статусом главы государства.

Напомним, что это решение было принято по жалобе СПУ, в которой утверждалось, что Президент, участвуя в акции, допустил прямые призывы к избирателям голосовать за НУ-НС.

Информация о том, что ЦИК объявил Ющенко нарушителем закона, мгновенно расползлась по информпространству. И первыми ее «жертвами» пали представители оранжевого блока на двух ток-шоу «Свобода» на Интере с «Свобода слова» на ICTV. Реакция аудитории после того, как ведущие объявили о решении ЦИК, была абсолютно прогнозируемой. Бело-голубые встретили решение аплодисментами и одобрительными криками. Оранжевые – напряженно сжались на своих местах. Было очень заметно: этого они не ждали. Нашеукраинец Николай Катеринчук (он как раз стоял у микрофона в студии ICTV), надо отдать должное, попытался представить события как закономерный итог политической борьбы в ЦИК и, действительно, имеющего место соотношения семь на восемь. Но аудитория этот аргумент не приняла. Очевидно, потому, что все без исключения сталкивались с тем, как НУ-НС ведет агитацию за счет президентского имиджа. Так что Катеринчуку оставалось только с понимающей улыбкой объявить, что решение ЦИК будет обжаловано в суде и до конца отведенного ему времени на разные лады призывать дождаться решения суда, и уж потом приступать к комментариям…

Чуть позже – в субботу днем на решение ЦИК отреагировал сам Президент и Секретариат Президента.

Ющенко заявил, что в Ивано-Франковске он говорил об основных принципах Украины: соборное государство – единая нация, единый государственный язык, закон один для всех. И он совершенно не понимает, в чем он нарушил Конституцию. Потому что по словам Президента, если в его высказываниях и была какая-то агитация, то только лишь агитация за демократию. Также Ющенко утверждает, что Президент, по его мнению, не может быть вне политического процесса.

В законодательстве Украины нет ни одной нормы, которая обязывала бы Президента воздерживаться от политической агитации. Об этом заявила заместитель главы Секретариата Президента Украины, представитель Президента Украины в КС и ЦИК Марина Ставнийчук. По ее мнению, Центризбирком вообще не имел права рассматривать жалобу социалистов по сути, поскольку «Президент Украины не относится к органам исполнительной власти. Более того, глава государства не относится также к другим субъектам обжалования, предусмотренным частью первой статьи 112 Закона «О выборах народных депутатов Украины» .

Напомним, что речь идет о статье «Особенности обжалования решений, действий или бездеятельности органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, организаций, их должностных лиц». По сути это «вспомогательное» положение закона, которое объясняет, как правильно «стучать» на всех вышеперечисленных во время избирательной компании.

В основном же позиция СП основывается на том, что статья 71 закона о выборах нардепов предусматривает запрет на участие в агитационной компании для «органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, правоохранительных органов и судов» а также для должностных лиц этих институтов.

В то же время, согласно статей 102 и 113 Конституции Украины Президент является главой государства и лицом, которое выступает от имени державы Украина. А вертикаль исполнительной власти начинается с Кабинета министров. То есть, следуя букве закона, получаем, что права Президента Украины во время избирательной компании ничем не ограничены! А обязанности никак не определены!

Возникает вполне закономерный вопрос: кто это писал? И о чем он думал, составляя подобные, с позволения сказать, «сбалансированные» законопроекты? Ведь по тексту выходит, что Президент Украины (оставим фамилию в скобках, в данном случае она не имеет значения) фактически получает право от имени государства Украина агитировать на выборах в пользу одной из политических сил… и это как бы не считается нарушением конституционного права гражданина на свободу выбора.

Хотя, с другой стороны у нас, вон, и министры, когда они в отпусках – то как бы уже и не министры вовсе…

И все без исключения политсилы кокетливо не замечают такой незначительный фактик: закон о выборах предусматривает единственное исключение в запрете на ведение агитации для представителей органов исполнительной власти. Основанием для разрешения на агитацию является наличие агитатора как в числе госчиновников, так и в списке кандидатов в депутаты! Обратите внимание отпуска с хитрым графиком «день работаю, два агитирую», которые преподносятся избирателям как «гарантия» невмешательства органов власти в выборы, согласно закона совершенно ни при чем! Если чиновник одновременно является кандидатом, закон фактически разрешает ему агитировать хоть из собственного кабинета.

То есть, список лиц, имеющих возможность не только агитировать «не отходя от кассы», но и не нести за это никакой ответственности пополняется с катастрофической скоростью.

В принципе после всего сказанного осталось разве что порекомендовать нашим бывшим-будущим депутатам, которые сейчас обивают пороги судов, жалуясь на политических соперников, трижды в день плевать в зеркало и говорить «Сам дурак!». Ведь предвыборная вакханалия, за которой население Украины имеет «удовольствие» наблюдать три недели кряду, - закономерное следствие того, что нардепы в свое время именовали «законотворчеством».

Но, к сожалению, и это - не все. Существует еще и статья 104 закона о выборах нардепов, о которой не вспомнила Марина Ставнийчук. В этой статье перечисляются те, чьи действия во время избирательной компании могут быть оспорены в избирательных комиссиях или в судах. И в перечне, предусмотренном статьей 104, среди прочего упоминается «орган государственной власти». Выходит, то, что Виктор Ющенко не принадлежит к исполнительной власти в Украине, еще не 100-процентно освобождает его от ответственности за агитацию в пользу Нашей Украины.

Выходит, для того, чтобы окончательно расставить все точки над «і» в споре между Центризбиркомом и Секретариатом Президента, осталась самая малость. Необходимо выяснить, является ли Виктор Ющенко (вместе со своим Секретариатом, или без него) органом, либо представителем органа государственной власти... Если да, то ЦИК имел право принимать решение по «делу Ющенко», независимо от того, кому нравится, а кому - нет содержание вердикта.

Если же не является, тогда Президент Ющенко, вне всяких сомнений, не имеет физической возможности вмешаться в избирательный процесс, независимо от того, что будет делать или говорить гражданин Виктор Андреевич Ющенко. Но если все-таки «нет», - то-то радости будет гражданину и премьеру Януковичу Виктору Федоровичу…

Елена Перегуда