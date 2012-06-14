Батькивщина: Азаров продолжил печальную традицию своего патрона

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы партии «Батькивщина».

«Сегодня премьер Николай Азаров продолжил печальную традицию своего патрона Виктора Януковича и в очередной раз необоснованно обвинил Юлию Тимошенко в совершении каких-то мифических преступлений, причастность к которым лидера оппозиции установлена якобы швейцарским, американским и российским правосудием», - сказано в документе.

В «Батькивщине» отмечают, что «ни американский, ни швейцарский, ни российский суд не принимал никаких решений о виноватости Юлии Тимошенко. Это, кажется, известно всем – и украинскому обществу, и международному сообществу».

Также в партии возмущены словами Н.Азарова о том, что украинский народ не поддерживает Ю.Тимошенко.

«Пусть Николай Янович заботится о собственной народной поддержке, ведь в результате проведения правительством Януковича – Азарова псевдореформ его собственный рейтинг колеблется где-то в пределах статистической погрешности. Украинский народ ожидает от премьера не политических заявлений и оценок, а кропотливой работы по повышению благосостояния наших граждан», - сказано в заявлении «Батькивщины».

В партии также отмечают, что «бесцеремонные и откровенно политиканские» заявления украинских руководителей уже вызвали обеспокоенность у ведущих европейских политиков.

«Наверное, сегодня уже никто не сомневается в том, что руководители Украинского государства откровенно издеваются над принципом презумпции невиновности, который является основой любого правового государства. Как никто не сомневается в том, что все дела Юлии Тимошенко имеют откровенно заказной и политический характер», - подчеркивают в «Батькивщине».

Справка УНИАН. В интервью агентству Reuters Н.Азаров заявил, что украинский народ не поддерживает Ю.Тимошенко, и никаких протестов против решения суда в ее деле нет, заявил премьер-министр Николай Азаров в.

Если бы украинский народ считал, что ее приговорили незаконно, «вы бы увидели совсем другое», заявил он.

Те, кто хотел бы «сделать из Тимошенко символ борца за демократию», должны «посмотреть на факты», которые, по его словам, обнаружили швейцарское, американское или российское правосудие. И «это же были не политические обвинения, это были все уголовные преступления», сказал Азаров, не уточнив, какие именно «преступления» Тимошенко, в настоящее время не установленные судами, он имеет в виду.