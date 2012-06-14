Евродепутат: для украинских выборов - чем больше наблюдателей, тем лучше

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в Страсбурге, открывая 19-е заседание Комитета парламентского сотрудничества Украина-ЕС.

“Это очень важный момент для Украины, и мы должны сконцентрироваться на отношениях Украина-ЕС в этом контексте”, - сказал П.Коваль.

Депутат выразил надежду, что страны-члены ЕС смогут направить в Украину как можно больше наблюдателей на парламентские выборы, что, по его мнению, должно способствовать их честному и свободному проведению.

“У нас есть опыт с 2004 года, который показал, что инициативы граждан, неправительственных организаций, которые посылали наблюдателей, помогли Украине, несмотря на политические взгляды”, - сказал П.Коваль.

Парламентские выборы должны состояться в Украине 28 октября.