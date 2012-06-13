Хорошковский не видит угрозы дефолта

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге журналистам.

«Сегодня мы не видим угрозы дефолта вообще. И в рамках сбалансированности бюджета, и в рамках экономического развития мы сегодня можем обслуживать свои долги без проблем», - сказал В.Хорошковский.

Как сообщал УНИАН, Государственный и гарантированный государством долг Украины на 31 марта 2012 года составил 60,513 млрд долл. В т.ч. государственный и гарантированный государством внешний долг составил 37,04 млрд долл.