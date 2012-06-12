Москаль говорит, что голосование «языкового» закона оппозиция прозевала

Народный депутат от НУ-НС, член партии «Фронт змін» Геннадий Москаль заявляет, что при голосовании в первом чтении за законопроект «О принципах государственной языковой политики» договоренности оппозиции с властью не было, а «были технические сбои».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Г.Москаль сказал сегодня на пресс-конференции в Донецке.

«Не было (договоренности). Ну кто за эту глупость мог проголосовать? Я думаю, там были какие-то технические сбои», - отметил он.

При этом Г.Москаль объяснил: «Когда договаривались на Согласительном совете, этот вопрос должен был поставить спикер парламента третьим. Ну и все прозевали – он поставил вторым, секунду проголосовали, и никто не понял. Потом прозрели, что проголосовали за то, за что не хотели и против чего хотели бороться».

Как сообщал УНИАН, 5 июня ВР приняла в первом чтении законопроект «О принципах государственной языковой политики», инициированный народными депутатами от Партии регионов Сергеем Киваловым и Вадимом Колесниченко.

В пояснительной записке, в частности, отмечается, что в случае принятия законопроекта русский язык станет региональным в 13 административно-территориальных единицах Украины (из 27).

За это решение проголосовали 234 из 248 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. «За» проголосовали 187 народных депутатов от Партии регионов, двое членов фракции НУ-НС, 25 депутатов от КПУ, двое - от Народной партии, шесть членов группы «Реформы ради будущего» и 12 внефракционных депутатов.