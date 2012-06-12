Тимошенко гордится Шевой и маленьким мальчиком, которого показали на весь мир

Об этом говорится в письме Ю.Тимошенко, текст которого размещен на сайте “Батькивщины”.

Ю.Тимошенко поздравила всю Украину с такой победой. “Я горжусь всеми, кто играл на стадионе, кто поддерживал наших футболистов, болел за Украину!”, - написала она.

Лидер “Батькивщины” убеждена, что такие победы делают нас нацией победителей, и таких побед нам всем давно не хватало.

“Вчера наши ребята продемонстрировали настоящий патриотизм, настоящий профессионализм, преданность делу, верность своим болельщикам”, - добавила она.

Ю.Тимошенко отметила, что только можно представить, через какое стальное напряжение нервов и тяжелые тренировки пришлось пройти нашей команде, чтобы показать такой красивый результат. В то же время, подчеркнула она, наша сборная объединила миллионы болельщиков на стадионах, возле экранов телевизоров, она объединила Восток и Запад.

“Не боюсь повторить, что я горжусь нашими футболистами! Я горжусь Шевой, который подтвердил звание лучшего украинского бомбардира, горжусь маленьким мальчиком, которого показали на весь мир и который так искренне радовался победе! Такого патриотизма, такого подъема в стране не было очень и очень давно. И за это вам, уважаемые украинские футболисты, особая и отдельная благодарность”, - написала Ю.Тимошенко.

По ее словам, всему миру стало понятно, что украинцы - большая нация, способная на фантастические результаты.

Как сообщал УНИАН, вчера сборная Украины победила команду Швеции со счетом 2:1.