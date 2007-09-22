Кириленко: в Харьковской области в списках тысячи людей старше 120 лет

Председатель Политсовета блока «Наша Украина - Народная самооборона» Вячеслав КИРИЛЕНКО не исключает, что Партия регионов, заявляя о возможности фальсификаций на выборах, сама их и готовит.

«Вор, украв шапку, чтобы отвлечь внимание людей, кричит: держи вора! И тот, кто говорит о возможности фальсификаций, видимо, их сам и готовит», - сказал, в частности, В.КИРИЛЕНКО в эфире Ривненского телевидения, сообщает пресс-служба НУ - НС.

«Заявления ЯНУКОВИЧА о возможных фальсификациях без приведения конкретных фактов направлены на то, чтобы сформировать общественное мнение, что в случае проигрыша «регионалов» выборы будут объявлены фальсифицированными», - отметил он.

В.КИРИЛЕНКО напомнил о зафиксированных правоохранительными органами фактах: «Например, в Харьковской области уже внесены в списки избирателей тысячи «мертвых душ» - людей, которым свыше 120 лет». Он заметил, что списки формируются местными органами власти, а в Харьковской области большинство в местных советах принадлежит Партии регионов.

По его словам, причины таких заявлений «регионалов» - падение уровня поддержки Партии регионов: «У ЯНУКОВИЧА в голове не укладывается, что он может быть в оппозиции. Отсюда и такие истерические заявления».

«Чтобы провести честные и прозрачные выборе, нужны не заявления, не призывы, не истерика, не какие-то там кодексы, предлагаемые ЯНУКОВИЧЕМ, а механизм взаимного контроля между политическими силами в избирательных комиссиях всех уровней», - подчеркнул председатель Политсовета блока НУ-НС.