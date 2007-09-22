Ставнийчук объяснила, кто такой Ющенко и почему ему можно агитировать

Заместитель главы Секретариата Президента Украины – Представитель Президента Украины в КС и ЦИК Марина СТАВНИЙЧУК называет необоснованным и беспочвенным решение Центральной избирательной комиссии относительно обязательства главы государства воздержаться от предвыборной агитации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом она сказала, комментируя решение ЦИК от 21 сентября, которое обязывает главу государства Виктора ЮЩЕНКО воздерживаться от политической агитации перед внеочередными выборами в Верховную Раду.

М.СТАВНИЙЧУК считает, что ни одна норма избирательного законодательства относительно проведения предвыборной агитации не нарушена.

«Жалоба СПУ на действия Президента Украины, которую частично удовлетворила ЦИК, необоснованна и беспочвенна учитывая, что главой государства не были нарушены нормы избирательного законодательства относительно проведения предвыборной агитации», – утверждает М.СТАВНИЙЧУК. По ее словам, ограничения относительно ведения предвыборной агитации предусмотрены статьей 71 Закона Украины «О выборах народных депутатов Украины». Этим законом запрещается участие в предвыборной агитации органам исполнительной власти и органам местного самоуправления, правоохранительным органам и судам, а также должностным и служебным лицам этих органов.

«Президент Украины не является главой исполнительной власти. Статус Президента определен исключительно Конституцией, по которой он является главой государства и выступает от его имени. Часть первая статьи 113 Основного Закона предусматривает, что высшим органом в системе органов исполнительной власти является правительство», - объяснила М.СТАВНИЙЧУК, добавив, что, «таким образом, Закон «О выборах народных депутатов» не содержит ограничений относительно участия Президента в предвыборной агитации».

Этим же законом, добавила заместитель главы Секретариата Президента, установлено, что субъект избирательного процесса, в данном случае СПУ, может обжаловать решение, действия или бездеятельность органа исполнительной власти, в частности относительно несоблюдения требований по вопросам предвыборной агитации. «Президент Украины не относится к органам исполнительной власти. Более того, глава государства не относится также к другим субъектам обжалования, предусмотренным частью первой статьи 112 Закона «О выборах народных депутатов Украины», - утверждает М.СТАВНИЙЧУК.

Президент Украины не является также и субъектом избирательного процесса на внеочередных выборах народных депутатов. По закону, субъектами избирательного процесса являются: избиратель, избирательная комиссия, политическая партия, избирательный блок политических партий, кандидат в народные депутаты, официальный наблюдатель от политической партии или избирательного блока политических партий, подчеркнула М.СТАВНИЙЧУК.

«Учитывая изложенное, Президент не определен законом как возможный субъект обжалования. Следовательно, жалоба на его действии не должна была рассматриваться по существу Центральной избирательной комиссией», – отмечает Представитель главы государства в ЦИК, напоминая, что практика подобного правового подхода Центральной избирательной комиссией уже была применена при проведении очередных выборов народных депутатов Украины 26 марта 2006 года.

М.СТАВНИЙЧУК убеждена, что последние случаи свидетельствуют о политизации работы ЦИК, об участии Центральной избирательной комиссии в «политических играх».