Действия Ющенко не отвечают требованиям закона (обновленная)

Центральная избирательная комиссия обязала Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО воздерживаться от участия в предвыборной агитации во время избирательного процесса.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение Центризбирком принял вчера во время заседания, рассматривая жалобу Социалистической партии Украины на нарушение избирательного законодательства в части ведения предвыборной агитации Президентом Украины, блоком «Наша Украина – Народная Самооборона».

В частности, СПУ в своей жалобе просила Центризбирком признать действия Президента, как должностного лица, относительно ведения предвыборной агитации как вмешательство в избирательный процесс.

ЦИК удовлетворила соответствующую жалобу СПУ частично. В частности, Центризбирком признал действия Президента относительно участия в предвыборной агитации в форме публичных призывов голосовать за НУ-НС не отвечающими требованиям закона.

Кроме того, ЦИК считает, что такие действия Президента являются нарушением избирательного права граждан и их законных интересов и несовместимы со статусом главы государства.

В удовлетворении других требований СПУ Центризбирком отказал.

“За” принятие соответствующего постановления проголосовали 8 членов ЦИК, 7 членов – против.