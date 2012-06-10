Оппозиция обещает «бой кремлевским марионеткам» за языковый закон

В воскресенье во Львове на площади Рынок несколько тысяч людей приняли участие в народном вече на защиту украинского языка, которое стало началом всеукраинской акции «Украинская волна».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской областной организации партии «Батькивщина», среди организаторов акции – участники объединенной оппозиции «Батькивщина» (ВО «Батькивщина», «Фронт перемен», «За Украину!», Партия «Реформы и Порядок», Народная Самооборона, Народный Рух Украины).

По словам председателя Львовской областной организации партии «За Украину!» Ярослава Питко, цель акции – привлечь внимание мирового сообщества, призвать украинцев объединиться, не быть безразличными и стать на защиту украинского языка.

В своем выступлении народный депутат Украины Андрей Парубий заверил, что при рассмотрении языкового законопроекта во втором чтении оппозиционеры обязательно будут препятствовать его принятию и десятки депутатов «дадут бой кремлевским марионеткам».

Результатом народного вече стало принятие постановления, в котором отмечается, что принятие законопроекта на уничтожение украинского языка считать сигналом для активной фазы борьбы против «промосковского режима В.Януковича».

Авторы документ призвали оппозиционные политические силы неуклонно придерживаться принципов, провозглашенных 22 января этого года на Софийской площади в Киеве. Они призывают граждан, коллективы посылать письма, телеграммы, sms сообщения в адрес Президента Украины, председателя Верховной Рады в знак протеста против принятия «украиноненавистнического» законопроекта № 9073.

Кроме того участники вече решили обратиться в Генеральную прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело по факту разжигания межнациональной вражды.

Они призвали начать со Львова массовую протестную акцию «Украинская волна», которая должна прокатиться по всей Украине.