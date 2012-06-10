Руководители харьковских оборонных заводов назвали акцию протеста политической

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации.

По мнению директора завода Николая Белова, «сегодняшний митинг - это спланированная политическая акция, организованная лидером объединения «Трудовая Харьковщина» Павлом Тищенко, который раньше входил в состав фракции Коммунистической партии в Харьковском областном совете».

Н.Белов подчеркнул, что на сегодня оснований для обеспокоенности у сотрудников возглавляемого им предприятия нет, поскольку завод «работает в нормальном режиме».

«Для меня была полной неожиданностью сегодняшняя акция, и я уверен, что она чисто политическая. В нашем городе сейчас проходит такое важное событие - Евро-2012. К нему харьковчане готовились несколько лет, и нарабатывать на этом политический капитал несолидно для настоящего политика», - отметил директор завода им. Малышева.

Он заверил, что предприятие продолжает выполнение заказов, работает несколько цехов.

«На будущей неделе будет две серьезных отгрузки готовой продукции. Есть текущая задолженность по заработной плате, но она выплачивается, часть была выплачена на прошлой неделе, очередные выплаты ожидаются на будущей неделе. Мы сегодня вошли в нормальный рабочий режим, поэтому для подобных акций нет оснований», - подчеркнул Н.Белов.

Он также сообщил, что от руководителей цехов и председателя профсоюза завода он не получил подтверждения, что на площадь Свободы выходили именно сотрудники предприятия.

В свою очередь директор приборостроительного завода Юрий Мазниченко отметил, что на возглавляемом им предприятии сейчас проводится активная работа по выведению предприятия из кризиса.

«Долги по заработной плате погашаются, кроме того, в ближайшее время будет представлен план реструктуризации завода», - заверил его директор.

***

Как сообщал УНИАН, в субботу на акцию протеста с требованием выплаты заработной платы вышли около 100 рабочих этих двух военно-промышленных заводов. Они собрались на площади Свободы у официальной фан-зоны Евро-2012.

Митингующие требовали немедленного погашения долгов по заработной плате, а также возобновление стабильной работы предприятий. По данным участников акции протеста, долги по заработной плате на ГП «Харьковский приборостроительный завод» достигают 38 млн грн, некоторые из рабочих не получали денег больше года.