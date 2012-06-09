Посольство РФ не понимает шума вокруг народной песни «Ще не вмерла Україна»

Об этом говорится в заявлении для СМИ, распространенном на сайте посольства.

«Песня «Ще не вмерла Україна» присутствует в репертуаре Государственного академического Кубанского казачьего хора с конца 70-х годов 20 века.

Песня попала на Кубань в конце 19 века и нередко исполнялась в казачьей среде» - говорится в заявлении.

С 80-х годов эта песня вошла в репертуар Кубанского казачьего хора как народная песня, о чём всегда принципиально указывается в концертах коллектива.

В посольстве утверждают, что слова песни и слова государственного гимна Украины не являются идентичными.

«Эта песня исполнялась во время гастролей хора во всех городах СССР, в том числе, и в Украинской ССР. Множество раз Кубанский казачий хор исполнял её в Киеве, во Дворце «Украина». Эту песню слышали все Президенты Украины (Л.Кравчук, Л.Кучма, В.Ющенко, В.Янукович), депутаты Верховной Рады Украины разных созывов, министры культуры Украины, известные деятели культуры и искусств, поэты и композиторы, сотни тысяч зрителей» - сказано в заявлении.

Также в посольстве уточнили, что «во время торжественного приема оркестром Вооруженных Сил Украины были исполнены гимн России и гимн Украины в каноническом варианте».

В 1990 году Государственный академический Кубанский казачий хор стал лауреатом Государственной премии Украины им. Т.Г.Шевченко.