В Варшаве Янукович и Коморовский разговаривают в формате «с глазу на глаз»
16:58, 08 июня 2012Политика
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После встречи В.Янукович и Б.Коморовский посетят церемонию открытия финальной части чемпионата Европы по футболу.
Коморовский и Янукович встретились в Варшаве
Президент Украины Виктор Янукович и Президент Польши Бронислав Коморовский в начале встречи обсудили вопрос подготовки стран к финальной части чемпионата Европы по футболу, который начинается сегодня.
Как передает корреспондент УНИАН, в эти минуты главы государств проводят встречу в формате «с глазу на глаз».
После встречи В.Янукович и Б.Коморовский посетят церемонию открытия финальной части чемпионата Европы по футболу, который состоится сегодня на Национальном стадионе в Варшаве.
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