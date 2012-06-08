В Варшаве Янукович и Коморовский разговаривают в формате «с глазу на глаз»

Президент Украины Виктор Янукович и Президент Польши Бронислав Коморовский в начале встречи обсудили вопрос подготовки стран к финальной части чемпионата Европы по футболу, который начинается сегодня.

Как передает корреспондент УНИАН, в эти минуты главы государств проводят встречу в формате «с глазу на глаз».

После встречи В.Янукович и Б.Коморовский посетят церемонию открытия финальной части чемпионата Европы по футболу, который состоится сегодня на Национальном стадионе в Варшаве.