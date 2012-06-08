Азаров: рано или поздно цена на российский газ будет снижена

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он в очередной раз заявил сегодня в ходе встречи с учеными-экономистами.

«Аномально высокая цена на российский газ. Рано или поздно она будет снижена. Мы это все прекрасно понимаем», - сказал Н.Азаров.

При этом он также в очередной раз отметил, что Украина не намерена выполнять требование МВФ о повышении тарифов на газ для населения. «Я доказываю МВФ, что при таких соглашениях (газовых с РФ – УНИАН) аморально с людей брать такие высокие тарифы», - сказал Н.Азаров.

«Почему население должно переплачивать, будем говорить, по сравнению с немцами, словаками, с кем угодно, в три-четыре раза исходя из такой высокой цены?», - подчеркнул премьер-министр Украины.

Как сообщал УНИАН, Украина длительное время добивается пересмотра газовых контрактов с РФ, считая цену на газ завышенной, а на транзит - наоборот, заниженной.

Справка УНИАН. В июле 2010 года МВФ одобрил программу stand-by для Украины, в рамках которой был готов выделить около 15,5 миллиардов долларов до конца текущего года.

Сразу после одобрения программы сотрудничества Украина получила первый транш этого кредита МВФ в размере 1,89 млрд долл.

22 декабря 2010 года был выделен второй транш кредита stand-by в размере 1 млрд SDR, что составляет 1,5 млрд долл.

Однако для получения очередного транша кредита МВФ Украина должна выполнить ряд требований, в частности, поднять тарифы для населения на газ и теплоснабжение.