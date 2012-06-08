Врач: Тимошенко выписали бы, если бы она могла самостоятельно ходить

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед харьковской больницей заявила лечащий врач Ю.Тимошенко с украинской стороны Ирина Фурса.

«Юлия Владимировна находится в процессе лечения. Это реабилитация. Как вам сказали немецкие врачи, она не быстротекущая. Если бы она могла полностью ходить, мы бы ее выписали. Человек находится в процессе лечения. Я не думаю, что это корректно узнавать может она ходить, или не может», - сказала И.Фурса, отвечая на вопрос журналистов.

В то же время она заметила, что Ю.Тимошенко находится в таком состоянии, которое позволяет полностью проводить назначенное немецкими врачами лечение.

«На данный момент мы находимся в таком состоянии, которое позволяет стабильно проходить назначенное лечение. Никаких срывов на этот счет у нас не было», - сказала И.Фурса.

По ее словам, немецкие специалисты прописали до 21 июня четкий план лечебных процедур, которые Ю.Тимошенко будет получать.