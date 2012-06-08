Врач говорит, что Тимошенко солнце видит

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге перед ЦКБ «Укрзалізниці» в Харькове, где проходит курс реабилитации Ю.Тимошенко, заявила заместитель главного врача медицинского учреждения, лечащий врач Ю.Тимошенко с украинской стороны Ирина Фурса, комментируя слова специалистов берлинской клиники «Шарите» о необходимости предоставления возможности экс-премьеру выходить на открытое солнце.

«Что касается солнечного света, то пациентка имеет возможность в солнечные дни находиться на солнечном свете достаточно продолжительное время, то время, которое позволяет весной не загоревшему человеку побыть под солнечными лучами, то есть доступ к солнцу есть», - сказала И.Фурса.

Она отметила, что Ю.Тимошенко имеет возможность находиться на солнце в помещении, где она принимает процедуры. «В том помещении, где она принимает процедуры пленки (солнечно-отражательной пленки – УНИАН) нет», - подчеркнула И.Фурса.

Она также заметила, что на сегодняшний день Ю.Тимошенко не назначены процедуры в бассейне. «На данный момент у нас назначение относительно бассейна не прозвучало, в том числе и со стороны немецкой стороны. Что будет дальше - трудно сказать, все будет зависеть от того, как будут развиваться события», - сказала И.Фурса.