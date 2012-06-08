Крымский спикер призывает Россию усилить свое присутствие в Украине
09:59, 08 июня 2012Политика
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Председатель Верховного совета Крыма, член ПР Владимир Константинов считает, что русскоязычное население Украины находится в агрессивной информационной среде, и призывает Россию усилить свое гуманитарное присутствие в стране.
|Константинову не хватает России
«Мы обязаны совместными усилиями поставить этому надежный заслон, вернуть отношения между нашими народами на более высокий уровень доверия. Россия должна усилить свое образовательное и культурное присутствие не только в Крыму», - сказал В.Константинов.
По его мнению, необходим поиск новых форм сотрудничества украинских и российских гуманитариев, общественности в проведении совместных культурологических акций, празднования памятных дат истории, юбилеев выдающихся деятелей литературы и искусства, а также активизация профессиональных встреч преподавателей учебных заведений, историков, членов творческих союзов.
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