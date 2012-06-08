Крымский спикер призывает Россию усилить свое присутствие в Украине

Об этом он сказал в Ялте, где в рамках VI международного фестиваля «Великое русское слово» открылся общественный украино-российский форум «Взаимодействие», сообщил пресс-центр крымского парламента.

«Мы обязаны совместными усилиями поставить этому надежный заслон, вернуть отношения между нашими народами на более высокий уровень доверия. Россия должна усилить свое образовательное и культурное присутствие не только в Крыму», - сказал В.Константинов.

По его мнению, необходим поиск новых форм сотрудничества украинских и российских гуманитариев, общественности в проведении совместных культурологических акций, празднования памятных дат истории, юбилеев выдающихся деятелей литературы и искусства, а также активизация профессиональных встреч преподавателей учебных заведений, историков, членов творческих союзов.