Головатый: Колесниченко, Калашников, Ефремов ведут к угрозе нацбезопасности

Поэтому Президент как гарант Конституции должен вмешаться в ситуацию. Об этом в эфире «5 канала» заявил член парламентской фракции Партии регионов Сергей Головатый.

«Относительно языковой хартии - это так же циничная, откровенная и ничем не прикрытая ложь, потому что Венецианская комиссия четко сказала в своем заключении о том, что законопроекты, первый, второй, противоречат десятой статье украинской Конституции и международным инструментам, т.е. договорам, которые применяются в сфере языка, в частности в Языковой хартии, это Европейская хартия региональных и миноритарных языков, и рамочной конвенции по национальным меньшинствам», - отметил Головатый.

«Понимаете, носителям путинизации Украины не надо объяснять, им надо противостоять, им надо сопротивляться, и нужно апеллировать к главе государства Януковичу, Президенту Украины, который по конституционному статусу является гарантом суверенитета, гарантом территориальной целостности в том, что такие как Колесниченко, Калашников, Ефремов и другие - это те, кто потенциально, или активно ведут к угрозе национальной безопасности, угрозе национальной целостности, угрозе украинской нации, угрозе украинскому народу и поэтому его обязанность, я понимаю, что в рамках своей партии, где он является почетным председателем, он, возможно, не имеет такого влияния, чтобы от них избавиться, но в рамках статуса главы государства у него есть весь инструментарий, чтобы остановить дальнейший процесс путинизации Украины», - заявил парламентарий.