Суд заново рассмотрит иск «Фронта Змін» о бездействии мэра Одессы

В иске обжалуются действия мэра Одессы Алексея Костусева по проведению референдума о доверии городскому голове.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом Одесский Апелляционный админсуд удовлетворил апелляционную жалобу инициатора проведения в Одессе референдума – областной организации «Фронта Змiн».

Сегодня материалы дела будут направлены в Окружной административный суд для рассмотрения по существу.

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Как сообщал УНИАН, на пресс-конференции 24 мая одесские юристы Наталья Скорохватова и Ольга Добровольская, представляющие интересы Одесского областного штаба Объединенной оппозиции, заявили, что мэра Одессы А.Костусев под надуманными предлогами отказывает в регистрации инициативных групп по проведению референдума, список которых подан в Одесский горсовет еще в ноябре минувшего года.

Лидер партии «Фронт Змін» Арсений Яценюк также заявлял, что А.Костусев игнорирует решение Окружного админсуда Одесской области от 29 ноября 2011 года – на полгода затянул мотивированный ответ на письмо инициаторов референдума, зарегистрированное в канцелярии горсовета в ноябре вместе с пакетом документов по созданию инициативных групп для сбора подписей одесситов в рамках организации референдума по отставке Одесского городского головы.

Также А.Яценкю сообщил, что 29 февраля 2012 года Одесский Апелляционный административный суд обязал А.Костусева рассмотреть представленные облорганизацией партии "Фронт Змін" документы для регистрации членов инициативных групп по проведению референдума о его отставке.