Ефремов божится, что договоренностей с оппозицией по языку не было

Договоренностей между парламентским большинством и оппозицией во время голосования "языкового" законопроекта не существовало.

Об этом заявил глава фракции Партии регионов Александр Ефремов в эфире 5 канала.

Отвечая на вопрос о возможных договоренностях, он сказал: "Я принимаю участие во всех совещаниях, которые ведутся официально, и часто не официально, и могу подтвердить, что никаких договоренностей по этому вопросу не было".

Ранее внефракционный депутат Тарас Чорновил заявил, что стычек во время голосования за "языковой" законопроект между народными депутатами не было, потому что существовали договоренности между коалицией и оппозицией.

Ефремов также подтвердил планы большинства рассмотреть "языковой" законопроект во втором чтении через две недели.

"У нас есть две недели для того чтобы его доработать, и после двух недель юридически мы имеем право вносить его на второе чтение", - отметил нардеп.

Украинская правда